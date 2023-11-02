Окупанти намагаються наступати під Вугледаром: Зеленський розкрив деталі

Сили оборони України зупинили противника та завдали йому суттєвих втрат у живій силі та техніці.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російська окупаційна армія намагалася наступати в районі Вугледара Донецької області, однак Сили оборони України зупинили противника і завдали йому істотних втрат у живій силі й техніці. Про це заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 2 листопада.

Глава держави розповів про проведення щоденного селектора, на якому отримав інформацію про ситуацію на фронті.

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогові важких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених", - написав Зеленський в Telegram.

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Тим часом, українські захисники продовжують оборонні дії в Авдіївці, де відбивають атаки військ РФ. Крім того, бійці ЗСУ проводять наступальні операції на півдні країни.

"Були звіти Міноборони про надходження снарядів, ракет і техніки і звіти розшуків щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога", - додав президент.

Ситуація під Вугледаром

На Вугледарському напрямку російські окупанти зосередили приблизно таку ж кількість військ, як і на Куп'янсько-Лиманському напрямку, заявив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, на цьому напрямку можна очікувати спроб росіян піти у наступ.

Український військовослужбовець Олександр Войтко заявив, що окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Вугледар Донецької області й змусити сили оборони України відступити. Йдуть важкі бої на південь від міста.

Росія зазнає великих втрат біля Авдіївки, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни. Як вважають фахівці, такі втрати напевно підірвуть наступальні здібності окупантів в довгостроковій перспективі.

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