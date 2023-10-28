РФ стягнула резерви на два напрямки: офіцер ЗСУ попередив про загрозу штурму

На лінії Бахмут-Мар'їнка-Авдіївка росіяни зосередили приблизно 40-50 тисяч своїх військових.

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РФ стягує нові резерви / Колаж: Главред, Фото: mil.ru

На Вугледарському напрямку російські окупанти зосередили приблизно таку ж кількість військ, як і на Куп'янсько-Лиманському напрямку, заявив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

"Там теж можна очікувати спроб росіян піти в наступ", - не виключив він в інтерв'ю Главреду.

Ще одним потенційно небезпечним напрямком для потенційного удару російських військ військовий назвав лінію Бахмут-Мар'їнка-Авдіївка, де росіяни зосередили приблизно 40-50 тисяч своїх військових.

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"Точну цифру назвати складно, тому що вони постійно рухаються – ситуація з їх переміщеннями дуже швидко змінюється. Це середина лінії фронту, і зараз для посилених штурмів противник вибрав Авдіївку, яка для них постійна кістка в горлі", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Куп'янськом м'ясн " штурми: у ЗСУ розповіли про тактику окупантів. РФ відправляє на штурм купу колишніх ув'язнених, штрафників-офіцерів і мобілізованих росіян.

Раніше повідомлялося, що під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, у тому числі в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, спірного.

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