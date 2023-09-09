ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

Українська армія в Новомайорському захопила перші чотири будинки, повідомив Юліан Рьопке.

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ЗСУ йдуть вперед на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Підрозділ Збройних сил України просунулися вперед в Донецькій області, розповів військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

За його даними, українські війська увійшли в село Новомайорське, яке розташоване в 15 км на захід від Вугледара. Таке повідомлення опубліковано в соцмережі Х.

"Українська армія просунулася до околиці Новомайорського і захопила перші чотири будинки", — повідомив Рьопке.

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Просування ВСУ / @JulianRoepcke

Зазначимо, що за даними американського Інституту з вивчення війни, за твердженням російських джерел, ЗСУ захопили позиції на північно-західній околиці села.

ВСУ увійшли в Новомайорське / Google / maps

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вглиб: зім'яли "лінію Суровікіна" і йдуть вперед на Запоріжжя. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підкреслив, що дані західних медіа про втрати української армії не відповідають дійсності.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

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