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Ліквідація Путіна: генерал СБУ розкрив сценарій з розвалом РФ

Олексій Тесля
14 липня 2026, 01:52
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Усунення Володимира Путіна може стати подібним до усунення окремих лідерів терористичних режимів.
Ліквідація Путіна: генерал СБУ розкрив сценарій з розвалом РФ
Віктор Ягун оцінив ймовірність усунення Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Головне із заяв Ягуна:

  • Ліквідації Путіна заважає відсутність політичної доцільності
  • Залишки РФ потрібно розвалити як єдине державне утворення

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував питання ймовірності ліквідації російського диктатора Володимира Путіна.

Як він підкреслив в інтерв’ю Каналу 24, українські спецслужби мають інформацію про місцеперебування Путіна: "Так, знають. Знають абсолютно точно".

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На його думку, ліквідації Путіна заважає відсутність політичної доцільності, адже знищення його особисто на даному етапі нічого принципово не змінить.

"Ми можемо опинитися в ситуації, подібній до тієї, коли ліквідація окремих лідерів терористичних режимів на Близькому Сході не призводила до знищення самих режимів. Путін сьогодні - лише колективна особа умовного "політбюро" Кремля. Усунення одного чи двох елементів не зруйнує систему. Треба знищувати саму систему", - вважає він.

При цьому співрозмовник переконаний у тому, що залишки "російської імперії" потрібно розвалити як єдине державне утворення.

"Росія зараз впевнено йде шляхом Радянського Союзу - через економічні труднощі та втрату здатності центру керувати регіонами. Коли суб’єкти федерації відчують слабкість Москви й зрозуміють, що можуть вижити самостійно, система вибухне зсередини Зараз ми почали системно працювати з поневоленими народами Росії та їхніми національно-визвольними рухами, чітко відокремлюючи їх від безперспективних "ліберальних" росіян. Ми показуємо світові, що Росія неоднорідна і що її народи (наприклад, Чечня та Архангельська область) мають абсолютно несумісні культури, релігії та економічні інтереси", - підсумував Ягун.

Прогноз ймовірності внутрішнього протистояння в Росії

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував ймовірність виникнення внутрішніх конфліктів у Росії. На його думку, певна частина політичних та економічних еліт теоретично могла б виступити проти нинішнього керівництва країни.

Разом з тим експерт вважає, що за останні роки російська влада значно посилила контроль над внутрішньополітичною ситуацією. За його словами, особливо жорсткі заходи щодо придушення будь-яких проявів незгоди вживалися протягом останніх двох років. У результаті, зазначив Тука, у Росії практично не залишилося впливових груп, які могли б організувати дієвий опір або запропонувати альтернативу чинній владі.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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