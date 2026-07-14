"Золотий ключ до закінчення війни": як Крим став головним слабким місцем РФ — Politico

Крим втрачає статус безпечного тилу Росії. Саме тут може вирішитися доля війни.

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Втрата Криму може стати ударом по позиціях Путіна / Главред, фото: скріншот, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

Про що пише Politico:

Крим перетворився з головного тріумфу Путіна на його вразливе місце

Півострів поступово ізолюють і позбавляють військової логістики

Місцевим жителям радять запасатися їжею та ліками

Окупований Крим, який Кремль довгі роки позиціонував як недоторканний форпост своєї військової могутності, стрімко перетворюється з головного досягнення російського диктатора Володимира Путіна на критичну вразливість РФ. Про це пише видання Politico.

Журналісти зазначають, що півострів спочатку замислювався Москвою як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем і символ імперських амбіцій російського президента. Однак зараз ці плани перебувають під загрозою. Збройним силам України вдалося встановити повітряний контроль над шляхами постачання на півострів. Систематичні удари по логістичних вузлах поступово ізолюють і виснажують російське угруповання на південному напрямку.

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Міф про "недоторканність" зруйновано

За 12 років фактичної окупації Москва вклала величезні ресурси в тотальну мілітаризацію та економічну інтеграцію регіону, намагаючись переконати світ і власних громадян у безпеці Криму.

Однак реальність війни зруйнувала ці переконання. Те, що роками вважалося стратегічним активом Путіна, зараз стало його найвразливішим місцем - як на полі бою, так і в питанні збереження політичного авторитету всередині самої Росії.

"Крим мав стати вінцем досягнень президента Росії Володимира Путіна - оплотом у війні проти України, плацдармом для проєктування військової могутності Росії через Чорне море та внутрішнім символом його імперських амбіцій. Тепер усе це під загрозою", - йдеться у статті.

Сьогодні 2,5-мільйонне населення Криму живе в умовах перебоїв з електро- та водопостачанням, без поставок палива, оскільки українські безпілотники завдають ударів по джерелах електропостачання та військових об’єктах. Мобільний зв’язок зникає через часті відключення електроенергії, громадський транспорт практично зник, а продаж палива приватним особам і підприємствам заборонено. Ціни різко зросли, і туристичний сезон, від якого багато хто залежить, зірвався. Влада оголосила надзвичайний стан наприкінці червня.

Для багатьох виїзд із Криму також став практично неможливим. Українські безпілотники зруйнували мости й тепер патрулюють сухопутний маршрут через окуповану південну Україну до Росії. Більшість поїздів більше не курсують.

"Крим - це золотий ключ"

Журналісти зазначають: війна в Україні почалася з анексії півострова у 2014 році й закінчиться саме в Криму.

"За минуле десятиліття Росія перетворила колишній курортний рай на військову базу, що дозволило її військам швидко окупувати великі території південної частини України під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крим став безпечним тилом поля бою, забезпечуючи південний фронт Росії та проєктуючи її військові сили назовні, тоді як мешканці півострова залишалися відносно захищеними від війни, що тривала. Цього літа ситуація різко змінилася", - зазначає видання.

Завдяки нинішній перевазі України в галузі ударних безпілотників середньої дальності вона має можливість послабити, а можливо, й знищити частину російського військового потенціалу на півдні країни.

Україна сподівається, що це змусить Росію перекинути свої сили з інших ділянок фронту, зменшивши тиск на українську армію, а також скоротивши російські атаки на міста.

"Ми хочемо знищити російську військову присутність у Криму, і я думаю, нам це вдасться", - заявив Андрій Загороднюк, голова аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" та колишній міністр оборони України.

Зняття військового контролю Росії над Кримом має значення не лише для України, а й для перешкоджання військовим операціям Москви з її чорноморського порту. Зокрема, півострів був логістичним центром, що підтримував російську кампанію в Сирії з 2015 по 2024 рік.

Крим також має величезне особисте значення для Путіна, чия популярність у країні різко зросла, коли півострів, вперше колонізований Російською імперією 300 років тому, так легко повернувся під російський контроль. Втрата Криму завдала б прямого удару по його репутації та могла б посилити невдоволення його керівництвом і війною на батьківщині.

"Крим - це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", - заявив Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного управління розвідки України.

Хоча кампанія Києва з припинення військових дій спрямована на підрив військової могутності та репутації Москви, вона неминуче зачепила й цивільне населення Криму. Окрім тисяч росіян, яких Москва спонукала переселитися на півострів, там досі проживає багато громадян України, зокрема й корінні кримські татари.

За словами Рефата Чубарова, голови кримськотатарського меджлісу, корінне населення півострова має бути готове до труднощів у майбутньому. Він порадив підготувати запаси продовольства та ліків на випадок надзвичайної ситуації, триматися подалі від російських військових об’єктів і забезпечити собі притулок на випадок атак.

"[Мешканці Криму] виявляють певний оптимізм щодо того, що цього разу все може закінчитися звільненням. Але вони також кажуть: „Не обманюйте нас, як у 2023 році"", - сказав Чубаров.

Скільки часу є в України

Загороднюк вважає, що в України є приблизно рік, щоб розвинути технологічну перевагу, яка зараз дозволяє чинити тиск на Росію.

"Звісно, [Росія] зрештою нас скопіює. Ми, безумовно, не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримати його, ймовірно, буде так само складно й дорого.

"Я вірю, що звільнення Криму можливе. Але не в найближчому майбутньому", - заявив Загороднюк.

Атаки на Крим - новини

Як писав Главред, у ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили енергетичні об’єкти окупантів, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, вибухи та стрілянину було чутно в Керчі. Кримський міст було перекрито на тлі обстрілу.

У ніч на 12 липня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У Севастополі ввели обмеження на електропостачання, а окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО.

Ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи лунали у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої з електропостачанням.

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. За попередніми даними, у місті було завдано удару по електроподстанції ПС 110/10 кВ "Мійнакі", яка є важливим енергетичним вузлом.

У ніч на 7 липня Сили оборони завдали ударів по двох залізничних мостах у районах населених пунктів Роздольне та Ічки в Криму. Ці об’єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст обвалиться: думка сейсмолога

Кримський міст може зазнати серйозних наслідків у разі сильного землетрусу в регіоні. Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив сейсмолог Дмитро Гринь з Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна.

За словами експерта, невеликі підземні поштовхи, які регулярно фіксуються в районі Криму, здатні поступово послаблювати конструкції мосту та ґрунт під його опорами.

Велика кількість дрібних землетрусів з часом може перерости в один великий. Як приклад Гринь нагадав про сильний землетрус 1927 року в районі Ялти, в результаті якого, за історичними даними, було зруйновано близько 70% будівель міста. Він вважає, що повторення подібної події сьогодні може становити загрозу і для Кримського мосту.

Якщо відбудеться сильний землетрус відповідно до столітнього циклу, то споруда може обвалитися, і для цього навіть не доведеться "допомагати" українськими ракетами.

"Українські землетруси доконають його [Кримський міст], навіть без зовнішнього впливу наших ракет", - сказав Суботін.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

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