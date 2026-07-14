В Україну повертається спека: синоптик сказала, наскільки підвищиться температура

Нова хвиля тепла в Україні буде подекуди супроводжуватися опадами.

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Прогноз погоди 15 липня / фото: УНІАН

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Чи буде аномальна спека в Україні у найближчі дні

Де будуть падати дощі після повернення тепла

Погода в Україні на екваторі літа зміниться. Завтра, 15 липня, синоптик Наталія Діденко прогнозує повернення справжньої літньої погоди. Про це вона повідомила у Facebook.

Мова йде не про аномальну спеку, як у багатьох країнах Європи, а про стандартні для липня температури повітря. Завтра в Україні протягом дня очікується +25+29 градусів.

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Погода в Україні 15 липня / фото: скріншот з meteoprog

"До кінця тижня подекуди ще з'являться "тридцятки". Тобто, помірна спека", - попередила синоптик.

Хоча в Україну повертається тепло, опади у деяких областях України не припиняться. Зокрема Діденко прогнозує дощі з грозами у найближчу ніч і на заході, півдні та в центральній частині України.

Вдень місцями локальні дощі пройдуть у східній частині країни, в Карпатах, а також у Вінницькій та Черкаській областях. На інших територіях України буде сухо.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 15 липня

У столиці у середу очікується тепла та суха погода. Температура повітря не підвищиться до +29+30 градусів, але буде триматися вдень на рівні +26+27 градусів.

Погода в Києві 1​​​​5 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 14 липня буде переважно хмарною. Очікуються дощі та грози. Вдень по всій Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Раніше повідомлялося, що після періоду прохолоди в Україну поступово повернеться довгоочікуване потепління. При цьому, на відміну від низки європейських країн, виснажливої спеки не очікується.

Напередодні стало відомо, що 16 липня у західних регіонах утримається дощова погода, місцями опади супроводжуватимуться грозою. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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