В Україну повертається спека: синоптик сказала, наскільки підвищиться температура

Ви дізнаєтесь:
- Чи буде аномальна спека в Україні у найближчі дні
- Де будуть падати дощі після повернення тепла
Погода в Україні на екваторі літа зміниться. Завтра, 15 липня, синоптик Наталія Діденко прогнозує повернення справжньої літньої погоди. Про це вона повідомила у Facebook.
Мова йде не про аномальну спеку, як у багатьох країнах Європи, а про стандартні для липня температури повітря. Завтра в Україні протягом дня очікується +25+29 градусів.
"До кінця тижня подекуди ще з'являться "тридцятки". Тобто, помірна спека", - попередила синоптик.
Хоча в Україну повертається тепло, опади у деяких областях України не припиняться. Зокрема Діденко прогнозує дощі з грозами у найближчу ніч і на заході, півдні та в центральній частині України.
Вдень місцями локальні дощі пройдуть у східній частині країни, в Карпатах, а також у Вінницькій та Черкаській областях. На інших територіях України буде сухо.
Погода в Києві 15 липня
У столиці у середу очікується тепла та суха погода. Температура повітря не підвищиться до +29+30 градусів, але буде триматися вдень на рівні +26+27 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 14 липня буде переважно хмарною. Очікуються дощі та грози. Вдень по всій Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Раніше повідомлялося, що після періоду прохолоди в Україну поступово повернеться довгоочікуване потепління. При цьому, на відміну від низки європейських країн, виснажливої спеки не очікується.
Напередодні стало відомо, що 16 липня у західних регіонах утримається дощова погода, місцями опади супроводжуватимуться грозою. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів.
Читайте також:
- Які люди мають велике та добре серце: дати народження з "душею святого"
- Крабовий салат абсолютно по-новому: рецепт літньої страви за 10 хвилин
- Зірки обрали щасливчиків: три знаки зодіаку дочекалися своєї години
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред