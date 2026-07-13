"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

Тіна Кароль розповіла, чим займатиметься Веніамін Огір.

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Тіна Кароль із сином Веніаміном / фото: instagram.com, Тіна Кароль

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Чим займається Веніамін Огір

Що відбувається в особистому житті сина Тіни Кароль

Популярна українська співачка Тіна Кароль вперше за довгий час поділилася подробицями з життя свого єдиного сина, 17-річного Веніаміна Огіра. В інтерв’ю "Люкс ФМ" артистка розповіла, чим займається її син і що відбувається в його особистому житті.

Юнак уже багато років живе й навчається у Великій Британії, де зараз закінчує старші класи однієї з найпрестижніших англійських шкіл. Зіркова мама з гордістю розповіла, що її син уже остаточно визначився зі своєю майбутньою професією.

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Тіна Кароль - син / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Він визначився з майбутньою професією і вже починає її здобувати. Адже старші класи - це вже розподіл за спеціальностями. Веня - політолог і економіст. Змістовна особистість - все, як хотіла мама. Це жарт. Насправді в 17 років їм уже вистачає розуму вести дискусії на ці теми", - поділилася співачка.

Окрім навчання, Тіна Кароль торкнулася теми особистого життя свого дорослого сина. За словами артистки, наразі серце юнака абсолютно вільне, і до серйозних романів справа поки що не дійшла. Виконавиця пожартувала, що майбутній дівчині сина слід остерігатися її.

Де зараз син Тіни Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Що стосується обраниці, то до цього у нас ще не дійшло. Я буду жахливою свекрухою, тож навіть не ставайте в чергу", - додала співачка.

Інфографіка, Кароль / Главред

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Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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