Вперше за місяць: ППО збила більшість балістики, яка летіла на Київ

Уночі 14 липня противник запустив по Україні 8 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 135 ударних безпілотників, частину з них вдалося знищити.

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Атака на Україну 14 липня / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

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РФ атакувала Україну 8 балістичними ракетами і 135 дронами

Збито 5 ракет, 2 керовані авіаракети та 108 дронів

Влучання зафіксовано на 17 локаціях

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Уночі 14 липня Росія атакувала Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, з яких протиповітряна оборона збила п'ять. Про це повідомили Повітряні сили.

Атака була комбінованою і охопила кілька видів озброєння одночасно з різних напрямків.

"У ніч на 14 липня противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійське – окупований Крим", - сказано в повідомленні.

Що вдалося збити

Станом на 09:00 українські сили ППО впоралися з переважною частиною повітряних цілей, застосованих цієї ночі.

Протиповітряною обороною збито або подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Наслідки удару

Попри роботу протиповітряної оборони, частина цілей досягла своєї мети.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

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