Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю: в ISW розкрили задум ворога

Останні атаки на столицю показали, яку мету насправді переслідує Кремль.

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Все частіше РФ застосовує реактивні дрони, щоб лякати українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Що повідомили аналітики:

РФ збільшує використання реактивних дронів для атак на Київ

"Шахеди" з реактивними двигунами більше лякають жителів столиці, ніж інші дрони

Кремль намагається змусити киян виїхати з міста

Країна-агресорка Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців виїхати з міста.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на слова речника Повітряних сил України, полковника Юрія Ігната.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу "Шахед" з реактивними двигунами, які дозволяють цим безпілотникам літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

Ці низьколітні безпілотники лякають українських мирних жителів навіть більше, ніж інші типи безпілотників, які літають на великих висотах. На це і розраховує РФ.

Нещодавні російські удари по столиці, на думку аналітиків, були спрямовані саме на те, щоб зробити Київ "повністю непридатним для життя".

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою

Главред писав, що після атаки на столицю 11 липня, голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов повідомив, що ракета, якою було завдано удару по Києву, була оснащена шрапнельними елементами.

Це значно збільшило площу ураження та створило додаткову небезпеку для мирних мешканців. Саме розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження житлових будинків та припаркованих автомобілів.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 14 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Внаслідок ударів РФ виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста.

Раніше, 11 липня, внаслідок російських ударів по столиці постраждали 8 людей, серед поранених 11-річний хлопчик. Також були зафіксовані руйнування та пожежі.

Напередодні, 8 липня, у Деснянському районі Києва російський безпілотник впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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