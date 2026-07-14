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ВРУ підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: нові строки

Анна Косик
14 липня 2026, 13:16
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Більшість депутатів підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на конкретні строки.
вру, голосование
У Раді відбулися важливі голосування / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, telegram.me/yzheleznyak

Головне:

  • Депутати проголосували за продовження воєнного стану
  • За те, щоб загальна мобілізація продовжувалася до кінця жовтня, виступили 311 нардепів

Сьогодні, 14 липня, у Верховній раді України відбувається пленарне засідання, під час якого депутати вже провели низку важливих голосувань. Зокрема, народні обранці підтримали продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram, парламент підтримав законопроєкт №15401 про продовження воєнного стану ще на 90 днів. "За" проголосували 313 депутатів, "проти" виступили 2 нардепів, а 21 особа не брала участі у голосуванні.

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Воєнний стан планують продовжити з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року. Це вже 20-ий раз, коли чинне скликання голосувало за це питання.

Голосование за продление военного положения в Украине
Голосування за продовження воєнного стану в Україні / фото: telegram.me/yzheleznyak

Також 311 голосів "за" отримав законопроєкт №15402 про продовження загальної мобілізації на такий же термін, як і воєнний стан. Тобто, до 31 жовтня поточного року.

"Проти" проголосували 2 депутати, утримався від голосування 1 народний обранець, а не голосували зовсім ще 23 парламентарі.

Голосование за продление общей мобилизации в Украине
Голосування за продовження загальної мобілізації в Україні / фото: telegram.me/yzheleznyak

Коли в Україні можуть скасувати воєнний стан

Главред писав, що за словами нардепа Єгора Чернєва, скасування воєнного стану в Україні можливе раніше визначеного терміну, якщо війна завершиться до цього часу.

ВРУ підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: нові строки
ВРУ / Інфографіка: Главред

Тобто, продовження воєнного стану на 90 днів, не означає, що його не зможуть скасувати раніше. Якщо Україна досягне миру у цій війні раніше, то Верховна Рада зможе своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Німеччина сформували спільну робочу групу, яка займається питанням повернення до України громадян мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.

Раніше повідомлялося, що в Україні готуються призупинити бронювання від мобілізації через застосунок "Дія". Відповідне рішення вже ухвалили на рівні Ставки верховного головнокомандувача, проте офіційно його ще не оголосили.

Напередодні стало відомо, що юнаки 2009 року народження мають час до 31 липня, щоб стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+". Після цієї дати пройти процедуру онлайн вже не вийде.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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