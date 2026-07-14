"Воно не забувається": втікач Винник розкрив зірок, які йому співчувають

Співак розповів, хто з колег по шоу-бізнесу не відвернувся від нього після його від'їзду за кордон.

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Олег Винник про українських зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Ви дізнаєтеся:

Хто з українських артистів простягнув руку допомоги Олегу Виннику

За що співак вдячний Ользі Сумській та Анатолію Матвійчуку

Скандальний співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни виїхав з України, розповів, хто підтримав його в українському шоу-бізнесі. В інтерв’ю Артему Бескровному він назвав три гучні імені.

Винник не захотів називати тих, хто його глибоко розчарував і розірвав з ним контакти. Натомість артист вирішив зосередитися на позитиві й охоче перелічив колег, які підтримали його й не побоялися піти всупереч громадській думці. Серед них виявилися актриса Ольга Сумська та співак Анатолій Матвійчук.

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Олег Винник - інтерв’ю / скрін з відео

"У мене, наприклад, залишаються дуже добрі стосунки з Олею Сумською. Анатолій Матвійчук висловив дуже добрі слова", - поділився Олег.

Співак зізнався, що неймовірно цінує цей жест і досі пам’ятає їхні теплі слова підтримки. На думку Винника, ці артисти проявили людяність і не піддалися загальній хвилі хейту на його адресу.

"І це не забувається. Дійсно приємно, коли людина пише. Ти читаєш і розумієш, як точно людина висловлює думки, як тверезо оцінює ситуацію, а не просто спрацьовує стадний рефлекс: його гноблять - давайте ще й ми кинемо каміння в його город", - відверто висловився артист.

Олег Винник живе в Німеччині / фото: instagram.com, Олег Винник

Крім того, під час розмови Олег Винник прокоментував свої стосунки з продюсером і репером Потапом, який також регулярно стикається з жорсткою критикою з боку українців через проживання за межами країни. Виконавець офіційно підтвердив, що після початку повномасштабної війни вони з Потапом дійсно підтримували зв’язок і спілкувалися.

Олег Винник / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Камалія відверто розповіла про болісний фінал свого нового кохання, яке спалахнуло після розірвання шлюбу з мільярдером. Артистка зізналася, що роман спочатку здавався казкою, але крапку в стосунках поставила подвійна зрада.

Також Анатолій Хостікоєв заговорив про Антоніну Паперну, дочку Ольги Сумської, а також висловився щодо гучного сімейного скандалу. Артист прокоментував публічні розбіжності між своїм сином В'ячеславом Хостікоєвим та його зірковою тіткою Ольгою Сумською.

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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