"Психічно непереборна хвороба": Кіркоров публічно зганьбився на сцені

Перформанс прихильника Путіна порівняли з шабашем і бенкетом під час чуми.

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Філіп Кіркоров зганьбився на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, скріншот із відео

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Філіп Кіркоров епічно зганьбився

Як публіка відреагувала на модний фейл путініста

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став публічним посміховиськом. Путініст вирішив ефектно нагадати про себе, однак замість порції захоплення артист отримав лише хвилю сміху. Відео ганьби з'явилося у Facebook.

Кіркоров ефектно викотився на сцену під час виконання спільного треку з Єгором Крідом "Цвет настроения черный". Глядачі в залі буквально вибухнули реготом, щойно розгледіли "модний" образ поп-короля. Його голову вінчав блискучий головний убір, схожий на кольчугу, а тіло приховував довгий чорний плащ вільного крою. Цей безглуздий образ співак доповнив туфлями на гігантській танкетці, на яких з явним трудом пересувався по сцені.

відео дня

Безглуздий костюм Кіркорова на концерті в Лужниках / скрін з відео

Не залишилися без уваги й міміка путініста - під час свого виходу Кіркоров так сильно витріщав очі, що коментатори замислилися щодо його психічного здоров’я.

Користувачі соціальних мереж не стримували емоцій і влаштували в коментарях під відео справжній парад сарказму та обурення. Українські коментатори жорстко розкритикували зовнішній вигляд та адекватність старіючої зірки.

Кіркорова висміяли на концерті Єгора Кріда / скрін з відео

"Бенкет під час чуми?"

"П’ятий елемент у чоловічому виконанні - коли все тримається на минулому, яке не хочеться відпускати"

"Жахливо, психічно непереборна хвороба..."

"Вечірня трапеза дияволів і сатаністів! Вони думають, що це красиво!"

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Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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