"Психічно непереборна хвороба": Кіркоров публічно зганьбився на сцені

Ви дізнаєтеся:
- Філіп Кіркоров епічно зганьбився
- Як публіка відреагувала на модний фейл путініста
Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став публічним посміховиськом. Путініст вирішив ефектно нагадати про себе, однак замість порції захоплення артист отримав лише хвилю сміху. Відео ганьби з'явилося у Facebook.
Кіркоров ефектно викотився на сцену під час виконання спільного треку з Єгором Крідом "Цвет настроения черный". Глядачі в залі буквально вибухнули реготом, щойно розгледіли "модний" образ поп-короля. Його голову вінчав блискучий головний убір, схожий на кольчугу, а тіло приховував довгий чорний плащ вільного крою. Цей безглуздий образ співак доповнив туфлями на гігантській танкетці, на яких з явним трудом пересувався по сцені.
Не залишилися без уваги й міміка путініста - під час свого виходу Кіркоров так сильно витріщав очі, що коментатори замислилися щодо його психічного здоров’я.
Користувачі соціальних мереж не стримували емоцій і влаштували в коментарях під відео справжній парад сарказму та обурення. Українські коментатори жорстко розкритикували зовнішній вигляд та адекватність старіючої зірки.
"Бенкет під час чуми?"
"П’ятий елемент у чоловічому виконанні - коли все тримається на минулому, яке не хочеться відпускати"
"Жахливо, психічно непереборна хвороба..."
"Вечірня трапеза дияволів і сатаністів! Вони думають, що це красиво!"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що в РФ заявили про зрив масованого удару безпілотників по оборонному об’єкту в Підмосков’ї, звинувативши у підготовці диверсії відомого українського артиста. ФСБ стверджує, що за організацією стоїть екс-учасник групи "Гриби" Kyivstoner.
Також Оля Цибульська похвалилася черговими досягненнями на шляху до ідеальної форми та розкрила свою актуальну вагу. Щоб наочно продемонструвати результати перетворення, артистка, яка схудла з 71 до 59 кілограмів, опублікувала сміливий знімок у фіолетовому міні-костюмі.
Читайте також:
- "Це не забувається": втікач Винник назвав зірок, які йому співчувають
- "Плачу всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою
- "Стала Пивоваровою": популярний співак Пивоваров таємно одружився
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред