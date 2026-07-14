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"Психічно непереборна хвороба": Кіркоров публічно зганьбився на сцені

Христина Трохимчук
14 липня 2026, 14:09
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Перформанс прихильника Путіна порівняли з шабашем і бенкетом під час чуми.
Філіп Кіркоров зганьбився на сцені
Філіп Кіркоров зганьбився на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Філіп Кіркоров епічно зганьбився
  • Як публіка відреагувала на модний фейл путініста

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став публічним посміховиськом. Путініст вирішив ефектно нагадати про себе, однак замість порції захоплення артист отримав лише хвилю сміху. Відео ганьби з'явилося у Facebook.

Кіркоров ефектно викотився на сцену під час виконання спільного треку з Єгором Крідом "Цвет настроения черный". Глядачі в залі буквально вибухнули реготом, щойно розгледіли "модний" образ поп-короля. Його голову вінчав блискучий головний убір, схожий на кольчугу, а тіло приховував довгий чорний плащ вільного крою. Цей безглуздий образ співак доповнив туфлями на гігантській танкетці, на яких з явним трудом пересувався по сцені.

відео дня
Безглуздий костюм Кіркорова на концерті в
Безглуздий костюм Кіркорова на концерті в Лужниках / скрін з відео

Не залишилися без уваги й міміка путініста - під час свого виходу Кіркоров так сильно витріщав очі, що коментатори замислилися щодо його психічного здоров’я.

Користувачі соціальних мереж не стримували емоцій і влаштували в коментарях під відео справжній парад сарказму та обурення. Українські коментатори жорстко розкритикували зовнішній вигляд та адекватність старіючої зірки.

Кіркорова висміяли на концерті Єгора Кріда
Кіркорова висміяли на концерті Єгора Кріда / скрін з відео

"Бенкет під час чуми?"

"П’ятий елемент у чоловічому виконанні - коли все тримається на минулому, яке не хочеться відпускати"

"Жахливо, психічно непереборна хвороба..."

"Вечірня трапеза дияволів і сатаністів! Вони думають, що це красиво!"

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Раніше Главред повідомляв, що в РФ заявили про зрив масованого удару безпілотників по оборонному об’єкту в Підмосков’ї, звинувативши у підготовці диверсії відомого українського артиста. ФСБ стверджує, що за організацією стоїть екс-учасник групи "Гриби" Kyivstoner.

Також Оля Цибульська похвалилася черговими досягненнями на шляху до ідеальної форми та розкрила свою актуальну вагу. Щоб наочно продемонструвати результати перетворення, артистка, яка схудла з 71 до 59 кілограмів, опублікувала сміливий знімок у фіолетовому міні-костюмі.

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Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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