Росія завдала балістичного удару по Києву: де спалахнули пожежі та які наслідки

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- Нічний удар по Києву призвів до пожеж у двох районах
- Рятувальники оперативно загасили склад та автомобілі
- Уламки пошкодили будівлю місцевої школи-інтернату
У ніч на 14 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. Про наслідки нічної атаки розповіли в ДСНС.
За даними рятувальників, у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежу ліквідовано.
У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежу ліквідовано.
На іншій локації виявлено воронки, пошкоджено скління вікон головного корпусу, а також у допоміжній будівлі на території однієї зі шкіл-інтернатів.
Ще за двома адресами зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Пожеж не сталося.
На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
Атаки РФ на Київ - новини
Як писав Главред, у ніч на 14 липня в Києві прогриміли вибухи. Армія країни-агресора РФ атакувала столицю балістичними ракетами з північного напрямку. У результаті удару РФ у Києві було зафіксовано пожежі.
Потужні вибухи прогриміли в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.
Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.
У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає.
Удар РФ по Києву повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
У Київській області під удар потрапили шість районів. У Бориспільському районі пошкоджено автосалон Porsche. За попередніми даними, згоріли два автомобілі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.
ППО України пропускає 92% балістичних ракет
Як повідомляє іспанське видання El País, під час двох масштабних атак на Київ, що відбулися 2 та 6 липня, із 53 випущених балістичних ракет 49 досягли своїх цілей. Таким чином, ефективність російських ударів перевищила 92%. Зокрема, під час атаки 6 липня українським силам ППО не вдалося перехопити жодну з 29 балістичних ракет.
Постійний дефіцит засобів протиракетної оборони залишається однією з ключових проблем української системи ППО, особливо в умовах ударів балістичними ракетами.
"Опитані експерти вважають, що цей недолік неможливо подолати в короткостроковій перспективі, особливо через труднощі з придбанням американської системи ППО Patriot, основного засобу протидії балістичним ракетам", - йдеться в статті.
Київ насамперед зацікавлений у варіантах PAC-2 та PAC-3. Кожен перехоплювач PAC-3, який вважається найбільш придатним для перехоплення балістичних ракет, коштує близько 4 мільйонів доларів, а повна пускова батарея оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів. Окрім вартості, проблемою є також високий світовий попит на ці системи.
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Про джерело: ДСНС
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