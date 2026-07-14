Росія завдала балістичного удару по Києву: де спалахнули пожежі та які наслідки

Уламки впали поблизу житлових будинків, горіли склади та автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила школу.

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Наслідки атаки на Київ - деталі від ДСНС / Колаж: Главред, фото: telegram.me/dsns_kyiv

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Нічний удар по Києву призвів до пожеж у двох районах

Рятувальники оперативно загасили склад та автомобілі

Уламки пошкодили будівлю місцевої школи-інтернату

У ніч на 14 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. Про наслідки нічної атаки розповіли в ДСНС.

За даними рятувальників, у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежу ліквідовано.

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У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежу ліквідовано.

На іншій локації виявлено воронки, пошкоджено скління вікон головного корпусу, а також у допоміжній будівлі на території однієї зі шкіл-інтернатів.

Ще за двома адресами зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Пожеж не сталося.

На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, у ніч на 14 липня в Києві прогриміли вибухи. Армія країни-агресора РФ атакувала столицю балістичними ракетами з північного напрямку. У результаті удару РФ у Києві було зафіксовано пожежі.

Потужні вибухи прогриміли в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.

Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає.

Удар РФ по Києву повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

У Київській області під удар потрапили шість районів. У Бориспільському районі пошкоджено автосалон Porsche. За попередніми даними, згоріли два автомобілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

ППО України пропускає 92% балістичних ракет

Як повідомляє іспанське видання El País, під час двох масштабних атак на Київ, що відбулися 2 та 6 липня, із 53 випущених балістичних ракет 49 досягли своїх цілей. Таким чином, ефективність російських ударів перевищила 92%. Зокрема, під час атаки 6 липня українським силам ППО не вдалося перехопити жодну з 29 балістичних ракет.

Постійний дефіцит засобів протиракетної оборони залишається однією з ключових проблем української системи ППО, особливо в умовах ударів балістичними ракетами.

"Опитані експерти вважають, що цей недолік неможливо подолати в короткостроковій перспективі, особливо через труднощі з придбанням американської системи ППО Patriot, основного засобу протидії балістичним ракетам", - йдеться в статті.

Київ насамперед зацікавлений у варіантах PAC-2 та PAC-3. Кожен перехоплювач PAC-3, який вважається найбільш придатним для перехоплення балістичних ракет, коштує близько 4 мільйонів доларів, а повна пускова батарея оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів. Окрім вартості, проблемою є також високий світовий попит на ці системи.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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