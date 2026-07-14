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У Донецьку прогриміли потужні вибухи: знищено великий склад боєприпасів ворога

Дар'я Пшеничник
14 липня 2026, 09:34
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Після вибуху на складі почалася тривала детонація, а очевидці повідомляють про численні вторинні вибухи.
У Донецьку прогриміли потужні вибухи: знищено великий склад боєприпасів ворога
Вибухи у Донецьку / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скріншот

відео дня

Головне з новини:

  • У Донецьку в ніч з 13 на 14 липня вибухнув склад боєприпасів
  • Очевидці фіксують серію вторинних вибухів

У ніч проти 14 липня у тимчасово окупованому Донецьку стався потужний вибух на складі боєприпасів російських військ, після якого розпочалася тривала та масштабна детонація. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали, зокрема Exilenova+.

У місцевих пабліках з'явилися численні відеопідтвердження, зняті очевидцями з великої відстані. На опублікованих кадрах чітко видно масштабну пожежу, що спалахнула безпосередньо після першого вибуху.

У Донецьку прогриміли потужні вибухи: знищено великий склад боєприпасів ворога

Наслідки цього удару виявилися не одномоментними, адже з району займання ще тривалий час лунала серія нових численних вибухів. За свідченнями місцевих мешканців, боєприпаси продовжували активно детонувати та розлітатися в різні боки, що яскраво свідчить про величезний масштаб пожежі на самому складі.

Водночас представники окупаційної адміністрації традиційно обрали тактику мовчання і наразі не надали жодної офіційної інформації чи реакції щодо наслідків вибуху.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, проте ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

Удари України по РФ та ТОТ - останні новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили енергетичні об’єкти окупантів, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, вибухи та стрілянину було чутно в Керчі. Кримський міст було перекрито на тлі обстрілу.

Також у ніч на 14 липня дрони атакували одразу два російські НПЗ - у Башкортостані та Краснодарському краї. Вибухи та пожежі також було зафіксовано в районі аеродрому Геленджика.

Як повідомляє Exilenova+, у Салаваті (Башкортостан) успішно уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават".

Нагадаємо, у ніч на 13 липня країна-агресор Росія потрапила під удар дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край. Зокрема, дрони атакували нафтобазу в місті Михайлівськ.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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