Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Загострення в Ормузькій протоці: Іран атакував два танкери, серед поранених є українці

Дар'я Пшеничник
14 липня 2026, 08:23
google news Підпишіться
на нас в Google
ОАЕ заявили про право відповісти на ескалацію після ракетного удару по суднах "Момбаса" та "Аль-Бахія".
Загострення в Ормузькій протоці: Іран атакував два танкери, серед поранених є українці
Іран завдав удару по двох танкерах в Ормузькій протоці / Колаж: Главред, фото: wikipedia, 1news.az

Головне з новини:

відео дня
  • Іран атакував два танкери в Ормузькій протоці
  • Загинув один моряк, восьмеро поранені
  • Серед постраждалих є громадяни України

В Ормузькій протоці зафіксовано новий небезпечний виток ескалації. Іранські сили завдали ракетного удару по двох цивільних нафтових танкерах. Як повідомляє видання Reuters із посиланням на офіційну заяву Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, унаслідок атаки загинув один моряк, ще вісім отримали поранення.

Деталі атаки та постраждалі

Інцидент стався у південній частині Ормузької протоки, безпосередньо в територіальних водах Оману. Під удар іранських крилатих ракет потрапили два судна:

  • "Момбаса" (Mombasa) - саме на борту цього танкера загинув один із членів екіпажу.
  • "Аль-Бахія" (Al-Bahia) - судно також зазнало пошкоджень.

Через ракетні влучання на обох танкерах спалахнули пожежі. Екіпажам вдалося оперативно взяти вогонь під контроль і запобігти катастрофічним наслідкам.

Національний склад екіпажів став окремим пунктом у заяві військового відомства ОАЕ.

"З восьми поранених четверо отримали серйозні поранення. Шестеро з поранених були громадянами Індії, а двоє – громадянами України", – зазначається в повідомленні.

Реакція ОАЕ

В Абу-Дабі рішуче засудили цей напад, назвавши його неприхованою загрозою міжнародній енергетичній безпеці та судноплавству. Офіційні представники Міністерства оборони ОАЕ наголосили, що країна має "повне право відповісти на цю ескалацію". Якими саме будуть кроки у відповідь - дипломатичними чи військовими - наразі не уточнюється.

Версія Тегерана: звинувачення у порушенні правил

Офіційна позиція Ірану кардинально відрізняється від версії ОАЕ та міжнародних спостерігачів.

Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що їхні сили дійсно вивели з ладу два супертанкери в Ормузькій протоці, проте назвали це "примусовим заходом". За твердженням іранської сторони, судна свідомо вимкнули свої навігаційні системи, ігнорували неодноразові попередження та вимоги зупинитися та намагалися незаконно перетнути протоку, порушуючи правила безпеки судноплавства.

У своїй заяві КВІР не вказав конкретних назв уражених суден. Через це залишається юридична невизначеність щодо того, чи визнає Тегеран удар саме по "Момбасі" та "Аль-Бахії", про які звітують в ОАЕ.

Чому Трампу потрібно "згортати" війну з Іраном

Як раніше писав Главред, політолог Сергій Таран вважає, що тривалість війни США проти Ірану значною мірою залежить від Дональда Трампа, який завершить її тоді, коли це буде політично вигідно.

Ймовірно, він прагнутиме завершити бойові дії напередодні ключової дипломатичної події свого другого терміну - запланованої на квітень зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб прибути на неї з позиції переможця.

Крім того, важливим фактором є й особливості американського законодавства, які також підштовхують до того, щоб не затягувати завершення війни.

"У США президент може застосовувати армію для військових операцій без згоди Конгресу протягом 60 днів. Далі - потрібна згода Конгресу. Яку Трампу отримати буде важко. Хоча б тому, що підтримка іранської місії Трампа в американському суспільстві досить низька. А в країні, між іншим, проходять проміжні вибори до Конгресу", - підсумував він.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Війна в Ірані - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У середу ввечері, 8 липня, Збройні сили США розпочали нову хвилю військових ударів по об'єктах в Ірані. Цей крок став прямою відповіддю на атаку Тегерана на три вантажні судна в акваторії Ормузької протоки.

Нагадаємо, 14 червня Трамп анонсував підписання угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки.

Він зазначав, що документ стане повною протилежністю ядерній угоді часів Барака Обами та має повністю унеможливити створення Іраном ядерної зброї.

Напередодні Іран виступив з ініціативою відкрити Ормузьку протоку і припинити бойові дії, запропонувавши перенести ядерні переговори на пізніший термін. Про це повідомляв Axios з посиланням на американського чиновника та поінформовані джерела.

Водночас Трамп залишився незадоволений цією пропозицією. За інформацією The New York Times, він дав зрозуміти своїм радникам, що план, запропонований Тегераном, не відповідає його очікуванням.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Іран ОАЭ Близький Схід
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вперше за місяць: ППО збила більшість балістики, яка летіла на Київ

Вперше за місяць: ППО збила більшість балістики, яка летіла на Київ

10:18Війна
Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю: в ISW розкрили задум ворога

Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю: в ISW розкрили задум ворога

09:52Війна
У РФ палають НПЗ, вибухи пролунали одразу у двох регіонах: що відомо

У РФ палають НПЗ, вибухи пролунали одразу у двох регіонах: що відомо

08:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

Китайський гороскоп на завтра, 14 липня: Кроликам - підступність, Драконам - скандал

Китайський гороскоп на завтра, 14 липня: Кроликам - підступність, Драконам - скандал

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

Притягує кліщів як магніт: якій рослині не місце на приватній ділянці

Притягує кліщів як магніт: якій рослині не місце на приватній ділянці

Останні новини

10:47

Крабовий салат абсолютно по-новому: рецепт літньої страви за 10 хвилин

10:47

Зірки обрали щасливчиків: три знаки зодіаку дочекалися своєї години

10:19

Які люди мають велике та добре серце: дати народження з "душею святого"

10:18

Вперше за місяць: ППО збила більшість балістики, яка летіла на Київ

10:00

"Воно не забувається": втікач Винник розкрив зірок, які йому співчувають

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
09:52

Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю: в ISW розкрили задум ворога

09:34

Один колір може зіпсувати весь ремонт: як не варто фарбувати стіни вдомаВідео

09:34

У Донецьку прогриміли потужні вибухи: знищено великий склад боєприпасів ворогаВідео

08:48

Заплутаний тест з ПДР на уважність: куди дозволено проїхати водіюВідео

Реклама
08:26

У РФ палають НПЗ, вибухи пролунали одразу у двох регіонах: що відомо

08:23

Загострення в Ормузькій протоці: Іран атакував два танкери, серед поранених є українці

07:48

Росія завдала балістичного удару по Києву: де спалахнули пожежі та які наслідкиФото

07:14

Дрони атакували Крим, у Севастополі - блекаут, Кримський міст перекрито: деталі

07:08

Казарін: роки мовчання про мобілізацію привели правих ветеранів на вулиці ЛьвоваПогляд

05:55

"Ридаю всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою

05:30

Справжнє щастя вже поруч: які знаки зодіаку ось-ось опиняться у центрі удачі

04:41

Через що не брали на роботу в КДБ та міліцію СРСР: відповідь здивує багатьох

04:12

Звичайна кава стане в рази смачнішою: який інгредієнт потрібно додати

03:33

Права чи ліва нога - звідки взявся вислів "встав не з тієї ноги"

03:11

Гороскоп на завтра, 15 липня: Левам - радість, Терезам - розвиток

Реклама
02:30

З ними марно сперечатися: три знаки зодіаку, які завжди виграють у суперечці

01:52

Ліквідація Путіна: генерал СБУ розкрив сценарій з розвалом РФ

00:49

У Києві прогриміли вибухи: що відомо про "прильоти" після удару РФ балістикою

00:05

"Нехай забираються за Урал": Мадяр пояснив, чому Кримський міст ще не зруйнованоВідео

13 липня, понеділок
23:42

Вісім років невдач закінчилися — для яких знаків зодіаку покращиться життя

23:11

Чому не можна мити домашні дзеркала засобом для скла - у чому причина

23:00

Шедевральне картопляне пюре без зайвих зусиль: розкрито головну хитрістьВідео

22:56

Україні потрібно 300 ракет для Patriot: Зеленський розповів про угоду з Трампом

22:34

Як Росія змінювала імена: чому Ганна стала Анною, а Маша — чужа форма

22:14

Оборону РФ прорвали на 25 км: звільнено шість сіл у Дніпропетровській області

22:04

"Діагноз для РФ" та пакет із 5 кроків: що отримає Україна після переговорів у Парижі

21:39

Огірки жовтіють і в’януть: городниця поділилася дешевим способом порятункуВідео

21:34

Таємниці господарського мила: що значать цифри — та чи роблять його із собак

21:00

Троянди зацвітуть ще пишніше: простий трюк захистить квіти від небезпечної хворобиВідео

20:11

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

20:09

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала у відставку - що відомо

20:00

Потужні удари СБС: виведено з ладу енергоміст "Кубань-Крим", підірвано 3 ЗРК РФ

19:50

Росія готує новий масований удар по Україні - названо цілі по регіонах та терміни атаки

19:47

В Україні презентували антибалістичну ракету - чим унікальна FP-7.x

19:43

У судовому реєстрі з'явилися рішення у справі про документи щодо освіти Пишного, – Кушнірук

Реклама
19:40

Перестановки в Кабміні: Золотарьов розповів про причини заміни міністрівПогляд

19:35

Професії майбутнього: хто буде найбільш затребуваним у найближчі роки

19:11

Європа створила з Україною нову військову коаліцію - перші деталі

18:58

Нестача ракет для ЗРК Patriot: "Флеш" розкрив головну проблему

18:42

Чому фраза "пішли на каву" — помилка: як сказати правильно

18:40

Джунглі в Україні, які ховають таємниці князів: чому еліта Польщі тікала до ВолиніВідео

18:39

Де тримати яйця, щоб вони довго не псувалися: кухарі поставили крапку в суперечціВідео

18:32

Кухонне "сміття" творить дива в саду: досвідчені дачники розкрили хитрий секретВідео

18:08

Всього один інгредієнт перетворить звичайні макарони на соковитий шедевр: що додати

18:03

РФ робить ставку на нові дрони під час ударів по Україні - Ігнат попередив про загрозу

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти