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Україна починає переговори за 6 кластером щодо вступу в ЄС: що вимагає Брюссель

Дар'я Пшеничник
14 липня 2026, 12:56оновлено 14 липня, 14:26
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Йдеться про кластер "зовнішні відносини", який визначає узгодження торговельної, безпекової та оборонної політики країни-кандидата зі стандартами ЄС.

Украина, Евросоюз, ЕС
Відкрито переговори про шостий кластер щодо вступу України в ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • Рада ЄС оголосила про новий етап переговорів з Україною
  • Кластер стосується торгівлі, санкцій та оборонної політики
  • ЄС висунув три контрольні критерії закриття переговорів

Україна відкрила переговори з Євросоюзом за шостим переговорним кластером – "зовнішні відносини", який визначає параметри узгодження міжнародної, торговельної та оборонної політики країни-кандидата з політикою ЄС. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Ради ЄС.

Кластер №6 складається з двох розділів. Перший – розділ 30 про зовнішні відносини – охоплює спільну комерційну політику ЄС, гуманітарну допомогу та співпрацю в галузі розвитку, що вимагає узгодження із законодавством ЄС щодо торгівлі, міжнародними зобов'язаннями та зовнішньополітичними позиціями.

Другий – розділ 31 про зовнішню, безпекову й оборонну політику – стосується узгодження з позиціями ЄС у зовнішній політиці, політичними деклараціями, санкціями та обмежувальними заходами.

У Раді ЄС наголосили, що приєднання до Євросоюзу – це процес, заснований на заслугах: упродовж усіх переговорів прогрес України щодо узгодження з європейським законодавством і стандартами та їх впровадження перебуватиме під моніторингом.

Які критерії висунув ЄС для закриття кластера

Одночасно з відкриттям переговорів у Євросоюзі визначили контрольні критерії, виконання яких необхідне для закриття переговорів за шостим кластером у майбутньому.

Україні потрібно узгодити національну правову базу з рештою положень Регламенту (ЄС) 2021/821 про експортний контроль товарів подвійного використання. Крім того, країна має подати Європейській комісії план дій із комплексним переліком своїх міжнародних угод, щоб привести їх у відповідність із законодавством ЄС до моменту вступу.

Третя вимога стосується внутрішньої безпекової політики: Україна повинна затвердити національну стратегію та план дій щодо протидії торгівлі й незаконному володінню вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Також потрібно чітко визначити обсяг обов'язків національних органів влади у сфері контролю над цими категоріями товарів.

Яка головна перешкода для вступу України до ЄС - коментар нардепа

Народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук в коментарі Главреду зазначив, що головною перешкодою на шляху вступу України до ЄС залишається принцип одностайності під час ухвалення рішень. За його словами, цю проблему визнають як Україна та інші країни-кандидати, так і самі інституції Євросоюзу.

Політик наголосив, що складність полягає в тому, що для скасування вимоги одностайного голосування також необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів. Водночас наразі серед країн ЄС немає достатньої політичної волі для внесення таких фундаментальних змін до установчих договорів Союзу.

Галайчук також повідомив, що нині активно обговорюються більш практичні аспекти реформи процедури розширення ЄС. Зокрема, йдеться про можливі зміни до методології вступу нових держав, яка зараз передбачає повне виконання всіх вимог перед набуттям членства.

"На нашу думку, а також на думку експертного співтовариства в ЄС, це не зовсім справедливо і неефективно. Така методологія вже створила проблеми для балканських країн і навіть отримала назву "балканська пастка", коли деякі країни по 12–13 років ведуть переговори і не змогли особливо в них просунутися", – підсумував він.

Україна починає переговори за 6 кластером щодо вступу в ЄС: що вимагає Брюссель
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Цю дату вважає цілком життєздатною та реалістичною посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Нагадаємо, 15 червня, Україна разом із Молдовою зробить черговий крок на шляху до членства в Європейському Союзі - сторони планують відкрити перший переговорний кластер.

Водночас політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук говорив, що не можна виключати появи проблем і з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу з боку Польщі. Головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

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Про джерело: Рада Європейського Союзу

Рада Європейського Союзу - третя з семи інституцій Європейського Союзу. Рада складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій Ради, пише Вікіпедія.

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