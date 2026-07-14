Брату зірки серіалу "Вороніних" загрожує довічне ув’язнення за жорстоке вбивство

Брат Віри з серіалу "Вороніни" скоїв жорстокий злочин у США.

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Брат популярної актриси розчленував двох людей / Колаж Главред, фото Instagram/volkovihome

Коротко:

Що зробив брат актриси

Що вона каже з цього приводу

Брат популярної російської актриси Катерини Волкової, яка зіграла роль Віри в ситкомі "Вороніни", постане перед судом у США за жорстоке подвійне вбивство.

Як пишуть російські пропагандисти, йому загрожує довічне ув’язнення в США без можливості дострокового звільнення. Його звинувачують у вбивстві двох осіб, серед яких - фотограф із Пітера. Одну з жертв розчленували, тіла сховали в контейнери.

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"Главред" раніше повідомляв, що вже три роки Леонід Волков перебуває у в’язниці округу Мідлсекс (Массачусетс) за звинуваченням у вбивстві першого ступеня.

Катерина Волкова з братом / Instagram

Навесні 2023 року в передмісті Бостона зникли 37-річний Кирило та 28-річний Павло. Останній кілька років тому переїхав із Петербурга і працював фотографом. З карток чоловіків оплатили два контейнери, рукавички, засоби для чищення та набір Lego. Покупець спочатку приховував обличчя в магазинах, а потім повернувся, щоб здати частину товарів за готівку вже без маски - ним виявився Волков, вважають бостонські правоохоронці.

Катерина Волкова з братом Леонідом / Twitter

"Імовірно, родич зірки орендував склад у передмісті. Під час обшуку там знайшли закривавлену пилку, зашморг і два контейнери з тілами. Одне з них було розчленоване. Після цього чоловіка затримали. Волкову висунуто кілька звинувачень: два епізоди вбивства першого ступеня, проникнення в житло зі зброєю та шахрайство з банківськими картками на суму понад 1200 доларів, підтвердили нам у Верховному суді Массачусетсу. Восени справу почне розглядати суд присяжних. Якщо звинувачення підтвердиться, Леоніду загрожує довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення", - пишуть російські ЗМІ.

Повідомлялося, що Волков міг скоїти напад на чоловіків через оренду житла. Нібито один із убитих відмовився бути поручителем Волкова, після чого той залишився без квартири в США разом із дружиною та двома дітьми.

Сама актриса рідко коментує історію з братом, проте в одному з коментарів вона повідомила, що не вірить у те, що її брат міг скоїти таке.

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Про особу: Катерина Волкова Катерина Волкова - російська актриса театру, кіно та телебачення, найбільш відома за роллю Віри Вороніної в телесеріалі "Вороніни". Волкова брала участь у зйомках інших програм: "Вгадай мелодію", "У чорній-чорній кімнаті...", "Форт Боярд", "Найрозумніший", "Уральські пельмені", "Нехай говорять", "Десять мільйонів" та "Хто хоче стати мільйонером?".

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