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Брату зірки серіалу "Вороніних" загрожує довічне ув’язнення за жорстоке вбивство

Олена Кюпелі
14 липня 2026, 14:27
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Брат Віри з серіалу "Вороніни" скоїв жорстокий злочин у США.
Брат популярної актриси розчленував двох людей
Брат популярної актриси розчленував двох людей / Колаж Главред, фото Instagram/volkovihome

Коротко:

  • Що зробив брат актриси
  • Що вона каже з цього приводу

Брат популярної російської актриси Катерини Волкової, яка зіграла роль Віри в ситкомі "Вороніни", постане перед судом у США за жорстоке подвійне вбивство.

Як пишуть російські пропагандисти, йому загрожує довічне ув’язнення в США без можливості дострокового звільнення. Його звинувачують у вбивстві двох осіб, серед яких - фотограф із Пітера. Одну з жертв розчленували, тіла сховали в контейнери.

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"Главред" раніше повідомляв, що вже три роки Леонід Волков перебуває у в’язниці округу Мідлсекс (Массачусетс) за звинуваченням у вбивстві першого ступеня.

Катерина Волкова с братом
Катерина Волкова з братом / Instagram

Навесні 2023 року в передмісті Бостона зникли 37-річний Кирило та 28-річний Павло. Останній кілька років тому переїхав із Петербурга і працював фотографом. З карток чоловіків оплатили два контейнери, рукавички, засоби для чищення та набір Lego. Покупець спочатку приховував обличчя в магазинах, а потім повернувся, щоб здати частину товарів за готівку вже без маски - ним виявився Волков, вважають бостонські правоохоронці.

Катерина Волкова з братом Леонідом
Катерина Волкова з братом Леонідом / Twitter

"Імовірно, родич зірки орендував склад у передмісті. Під час обшуку там знайшли закривавлену пилку, зашморг і два контейнери з тілами. Одне з них було розчленоване. Після цього чоловіка затримали. Волкову висунуто кілька звинувачень: два епізоди вбивства першого ступеня, проникнення в житло зі зброєю та шахрайство з банківськими картками на суму понад 1200 доларів, підтвердили нам у Верховному суді Массачусетсу. Восени справу почне розглядати суд присяжних. Якщо звинувачення підтвердиться, Леоніду загрожує довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення", - пишуть російські ЗМІ.

Повідомлялося, що Волков міг скоїти напад на чоловіків через оренду житла. Нібито один із убитих відмовився бути поручителем Волкова, після чого той залишився без квартири в США разом із дружиною та двома дітьми.

Сама актриса рідко коментує історію з братом, проте в одному з коментарів вона повідомила, що не вірить у те, що її брат міг скоїти таке.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня" Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.

Раніше також популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує активно працювати над своєю фігурою та дивувати результатами.

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Про особу: Катерина Волкова

Катерина Волкова - російська актриса театру, кіно та телебачення, найбільш відома за роллю Віри Вороніної в телесеріалі "Вороніни". Волкова брала участь у зйомках інших програм: "Вгадай мелодію", "У чорній-чорній кімнаті...", "Форт Боярд", "Найрозумніший", "Уральські пельмені", "Нехай говорять", "Десять мільйонів" та "Хто хоче стати мільйонером?".

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