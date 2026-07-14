"Ридаю всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою

Співачка дізналася про зраду коханого та близької подруги.

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Камалія - особисте життя / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чи зрадив Камалію коханий

Чи пробачила артистка подругу

Відома українська співачка Камалія в інтерв'ю Марічці Довбенко поділилася ще однією драматичною подробицею свого особистого життя, яка стала наслідком її бурхливого й короткого роману після розлучення. Як виявилося, остаточну крапку у стосунках із перспективним обранцем поставила подвійна зрада.

За словами Камалії, спочатку подруга скептично ставилася до цих стосунків і навіть наполегливо радила їй припинити будь-яке спілкування з новим кавалером. Однак незабаром жінці самій знадобилася допомога цього чоловіка.

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"І я даю йому номер телефону без зайвих роздумів. Дзвоню йому, кажу: „Приїде моя подруга з Іспанії, допоможи їй, будь ласка", – відверто згадала фатальну помилку артистка.

Камалія - зрада / скрін з відео

Через деякий час від спільних знайомих Камалія дізналася шокуючу новину - її подруга та коханий вже щосили разом насолоджуються відпочинком в Одесі. Спроби з’ясувати правду ні до чого не привели, оскільки подруга вирішила просто викреслити співачку зі свого життя.

"І я починаю розуміти, що мене просто обманюють. Вона мені нічого не пояснює. Я намагаюся їй написати, а мене заблокували. Я плачу, ридаю всю ніч. І в мене з’являється цей пост про подругу-змію, про зраду", - зізналася виконавиця.

Камалія – скандал / фото: скрін instagram.com, Камалія

Однак на цьому таємному романі історія не закінчилася. Співачка додала, що після скандалу колишня подруга опустилася до брудних методів і почала відверто шантажувати зірку, погрожуючи оприлюднити в сережі її пікантні особисті фотографії. Камалія підкреслила, що після такого нищівного удару в спину та шантажу вона назавжди викреслила цю жінку зі свого життя і не готова її пробачити.

Камалія / інфографіка: Главред

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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