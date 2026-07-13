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Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

Юрій Берендій
13 липня 2026, 20:11
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У "Дії" планують призупинити бронювання працівників орієнтовно до 1 вересня для оновлення критеріїв критичності.
Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення
Бронювання від мобілізації - що зміниться до 1 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Коротко

  • Бронювання через "Дію" планують призупинити
  • Рішення ухвалили на Ставці головнокомандувача
  • Пауза триватиме орієнтовно до 1 вересня

В Україні готуються призупинити бронювання від мобілізації через застосунок "Дія". Відповідне рішення вже ухвалили на рівні Ставки верховного головнокомандувача, проте офіційно його ще не оголосили. Орієнтовно пауза триватиме до 1 вересня, а бізнес на цей період втратить можливість подавати нові заявки на бронювання своїх працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназване джерело, знайоме з цим питанням.

За його словами, на Ставці обговорювали кілька сценаріїв реалізації цього рішення - від часткового обмеження до повного закриття можливості подавати заявки для всіх підприємств одночасно. Остаточний варіант поки не затверджений, а сама ініціатива пов'язана з оновленням правил визначення критичності підприємств.

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Джерело уточнило, що після набуття рішенням чинності заявки, які вже перебувають на розгляді, доопрацюють у звичайному порядку. Натомість подати нові звернення бізнес вже не зможе - принаймні доти, доки не завершиться перегляд критеріїв. Поступово доступ до сервісу планують відновлювати вибірково, для підприємств, які підтвердять статус критичності за новими вимогами.

Окремо джерело описало ситуацію з можливістю перебронювання співробітників на підприємствах.

"Заявки на бронювання, які вже були на опрацюванні, будуть опрацьовані. А от подати нові заявки бізнес не зможе", - розповіло джерело РБК-Україна.

Кого можуть мобілізувати в липні - коментар адвокатки

Адвокатка Дар'я Тарасенко звернула увагу на розрив між формальними правилами та практикою їх застосування на місцях. За її словами, офіційних категорій пріоритетності серед мобілізованих не існує, проте реальний розподіл ресурсу все одно нерівномірний.

Юристка зазначила, що виконання мобілізаційних планів часто змушує ТЦК звертатися до вікових груп, які раніше вважалися менш ризиковими для призову.

"Ми знаємо, що молодь є значно більш пріоритетною, ніж 50+. Але реальна ситуація така, що плани з мобілізації треба виконувати, тому мобілізують тих, кого змогли знайти. Останнім часом знаю навіть про випадки мобілізації чоловіків, яким до 60-річчя залишилось кілька місяців", - розповіла Тарасенко в коментарі 24 каналу.

Адвокатка також детально пояснила, куди зазвичай спрямовують чоловіків старшого віку після мобілізації та хто ухвалює остаточне рішення щодо їхнього подальшого призначення. За її словами, ключову роль у цьому процесі відіграють висновки військово-лікарської комісії разом із поточними потребами конкретних підрозділів.

"Проте, якщо вік і навички дозволяють виконувати бойові завдання, то тут рішення вже ухвалює ТЦК. Для таких громадян багато що залежить від рішення військово-лікарської комісії", - наголосила Тарасенко.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, юрист Нікіта Муренко заявив про заплановані зміни в підході до мобілізації та бронювання працівників у червні. За його словами, серед іншого планується підвищення порога середньої зарплати для бронювання до трьох мінімальних зарплат і зміни у формуванні списків працівників.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів підвищив пороги середньої зарплати, що визначають можливість отримати статус критично важливого підприємства, та відкоригував порядок врахування працівників. Для більшості компаній означений показник становить 25 941 грн, для прифронтових територій - 21 618 грн. Підприємствам дали час до 1 вересня для підтвердження статусу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про наявні випадки порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів і закликав до реакції з боку владних структур. Він звернув увагу на необхідність створення робочої групи та офіційно направив відповідне звернення до Міноборони через системні порушення прав. Лубінець також зазначив, що три тижні тому під час презентації доповіді у Верховній Раді він висунув ініціативу щодо створення робочої групи за участю народних депутатів і представників Офісу омбудсмена.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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