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Україна перетворила Крим на гігантську логістичну пастку – NYT

Віталій Кірсанов
5 липня 2026, 08:56
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На початку повномасштабної війни можливості України завдавати ударів по Криму були обмежені наявним озброєнням.
Україна перетворила Крим на гігантську логістичну мишоловку
Україна перетворила Крим на гігантську логістичну мишоловку / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНІАН, скріншот

Коротко:

  • Сьогодні в Криму практично не залишилося повністю безпечних об’єктів
  • Ослаблена енергосистема Криму "оголила системну вразливість півострова"

Географічне положення окупованого Криму робить його безцінним військовим об’єктом, але також і вразливою ціллю. Протягом останніх тижнів Україна активізувала атаки, намагаючись перерізати життєво важливі лінії постачання півострова, перетворюючи його на "гігантську логістичну мишоловку", пише The New York Times

За даними видання, що ґрунтуються на аналізі супутникових знімків та перевірених відеоматеріалів, протягом останнього місяця українські сили завдавали ударів по мостах, автомобільних дорогах та інших об’єктах транспортної інфраструктури. Крім того, атакам піддалися системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, енергетичні об’єкти та паливні бази.

відео дня

У результаті окремих ударів було зафіксовано перебої з електропостачанням, а російське угруповання на півострові зіткнулося з додатковими труднощами у забезпеченні ресурсами.

За оцінками аналітиків, подібні дії змусили частину російських підрозділів на південному напрямку зосередитися на обороні замість проведення активних наступальних операцій.

Зростаюча вразливість півострова

На початку повномасштабної війни можливості України завдавати ударів по Криму були обмежені наявним озброєнням. Однак зараз, зазначає The New York Times, українська сторона заявляє про наявність засобів, здатних істотно ускладнити військову ситуацію для Росії та вплинути на подальший перебіг конфлікту.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що сьогодні на півострові практично не залишилося повністю безпечних об’єктів.

"У Криму ніде сховатися. Українці здатні вразити будь-яке місце, де знаходяться засоби ППО, логістичні центри, аеродроми або штаби", - заявив він.

Тиск на ППО та логістику

За заявами української сторони, лише в червні було уражено 31 систему протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію.

Експерти зазначають, що подібні атаки виявили слабкі місця російської системи ППО, яка спочатку проектувалася для протидії традиційним засобам повітряного нападу, а не масовому застосуванню безпілотників.

Після ударів по системах протиповітряної оборони Україна зосередила зусилля на порушенні логістики. Після атак на кораблі та припинення поромного сполучення російські війська опинилися в більшій мірі залежними від обмеженої кількості сухопутних маршрутів і мостових переходів, які регулярно стають цілями нових ударів.

За даними NYT, ситуація набула характеру постійного протистояння: російська сторона відновлює пошкоджену інфраструктуру, тоді як українські сили продовжують завдавати повторних ударів.

Аналітик Інституту вивчення війни Катерина Степаненко зазначає, що російські військові дедалі активніше використовують безпілотники та дрони-перехоплювачі для патрулювання важливих маршрутів на півдні. Разом із тим, за її словами, існуючих заходів недостатньо.

"Їм потрібна більш мобільна система протиповітряної оборони, яка дозволить ефективніше зменшувати наслідки українських ударів", - підкреслила експертка.

Потрібні тижні й місяці

Українські командири очікують, що російські війська адаптуються, але заявили, що, у свою чергу, змінять свою тактику.

"Адаптація може зайняти дні, тижні або місяці, але ми постійно знаходимо нові способи нанесення ударів у будь-якому напрямку, на будь-якій глибині, використовуючи будь-які наявні у нас ресурси", – сказав Артем Беленков, начальник штабу 412-ї бригади безпілотних систем України.

Водночас, хоча атаки змусили російські війська в деяких районах зайняти оборонну позицію, військові аналітики попереджають, що для зниження боєздатності Росії до такого рівня, що їй, можливо, доведеться відступити з позицій на півдні України, можуть знадобитися тижні або місяці.

Проте ослаблена енергосистема Криму "оголила системну вразливість півострова", - сказав енергетичний аналітик Геннадій Рябцев.

За його словами, українські атаки мали кумулятивний ефект, загрожуючи перетворити півострів на "гігантську логістичну мишоловку".

У росіян є "вікно можливостей" для втечі з Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що громадяни Росії, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, поки що мають можливість організовано покинути півострів.

За словами експерта, поки Кримський міст залишається працездатним, ці люди можуть вивезти своє майно та повернутися до Росії.

Жданов вважає, що після можливого припинення транспортного сполучення через Кримський міст ситуація істотно зміниться. На його думку, тоді може постати питання про проведення поліцейських заходів щодо депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в цьому випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тому у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно покинути Крим", - підкреслив Жданов.

Удари по Криму - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, The Times зазначала, що українські безпілотники атакують логістичні об’єкти в Криму. Редакція писала про стратегію поступової ізоляції Криму шляхом ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі. За даними видання, атакам піддавалися поромні переправи, дороги та залізничні колії, фіксувалися перебої з електропостачанням та обмеження у постачанні палива.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 28 червня Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічки. Міст використовувався окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення. Також зазначається, що українські ракети влучили у три цехи промислового комплексу "Титан-Баррикади" та уразили нафтопереробні заводи; результати уточнюються.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що в ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Підписники повідомляли про пошкодження електроподстанції поблизу села Некрасівка та відключення світла в прилеглих населених пунктах. За наявними повідомленнями, вибухи було зафіксовано в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську та Феодосії.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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