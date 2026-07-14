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Палають два НПЗ, уражено танкери, суховантажі та буксир: Україна потужно атакувала РФ

Анна Косик
14 липня 2026, 12:39
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Українські військові вкотре знизили воєнно-економічний потенціал РФ.
удар по нпз 14 июля
Внаслідок атаки уражені НПЗ та танкери РФ / Колаж: Главред, фото: telegram.me/exilenova_plus

Що повідомив Генштаб:

  • За ніч СОУ уразили два НПЗ РФ
  • В Азовському морі українські військові вдарили по російських танкерах
  • У Краснодарському краї уражено район перевантаження кораблів

У ніч на 14 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника. Про це повідомив Генштаб.

Зокрема було уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Республіці Башкортостан країни-агресорки Росії. Там зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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"Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується для забезпечення потреб економіки та військової машини держави-агресора", - зауважили у Генштабі.

Ще один НПЗ, який цієї ночі потрапив під удар Сил оборони - "Афіпський" у Краснодарському краї. Він має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня РФ, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора. Завод задіяний у забезпеченні російської армії.

Внаслідок удару в районі підприємства виникла пожежа. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Палають два НПЗ, уражено танкери, суховантажі та буксир: Україна потужно атакувала РФ
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Та НПЗ був не одним об'єктом в Краснодарському краї, куди цієї ночі влучила Україна. Уражено також район перевантаження кораблів у районі Геленджика, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога.

Окрім цього в акваторії Азовського моря уражено п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир РФ. Танкери ворог використовує для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Іншими ураженими цілями стали склад боєприпасів противника у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

Як атаки на енергетичну інфраструктуру РФ можуть позначитися на перебігу війни

Главред писав, що за словами російського опозиційного політика Максима Каца, проблеми з паливом, що виникають, підривають одне з ключових завдань російської влади - переконати населення, що війна практично не впливає на повсякденне життя країни.

Кац також підкреслив, що передбачити момент можливих політичних змін в РФ неможливо, оскільки авторитарні системи нерідко виглядають стійкими аж до їхнього раптового ослаблення.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 липня Сили оборони уразили Ільський НПЗ - один із найбільших НПЗ півдня Росії. Потужність переробки - близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Напередодні воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального.

Раніше повідомлялося, що у Росії виробництво бензину покриває лише близько 65 % сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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