У Києві прогриміли вибухи: що відомо про "прильоти" після удару РФ балістикою

Армія країни-агресора РФ завдала удару балістичними ракетами з півночі.

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Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

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У ніч на суботу в Києві пролунали вибухи

В результаті удару РФ у Києві зафіксовано пожежі

Вибухи прогриміли в Києві в ніч на суботу, 14 липня, після оголошення повітряної тривоги.

Армія країни-агресора РФ атакувала балістичними ракетами з північного напрямку, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Про російську атаку також попередив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці працює ППО. Ворог атакує Київ балістичними ракетами. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Подробиці російського удару по Києву

Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок удару РФ у Києві зафіксовано пожежі.

"У Голосіївському районі за двома адресами ракети влучили у складські приміщення. Пожежа", - уточнив мер Києва.

Також зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Дарницькому районі, що спричинило загоряння автомобілів.

"У Дарниці падіння уламків на відкриту територію. Горять автомобілі. Екстрені служби вирушають на місце", - додав Кличко.

/ Главред

Жданов попередив, які регіони України перебувають під загрозою ударів РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що найбільший ризик російських атак зберігається для прикордонних і прифронтових областей України. За його оцінкою, саме ці території перебувають у зоні дії російських засобів ураження, через що ймовірність ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається високою.

Експерт також звернув увагу, що російські війська продовжують завдавати ударів по логістичних об’єктах. За його словами, такі атаки спрямовані на порушення транспортного сполучення та ускладнення постачання українських сил.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Як писав Главред, російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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