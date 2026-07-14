Дрони на Підмосков'я: українського артиста звинуватили у підготовці атаки

Російські спецслужби звинуватили відомого українського репера у підготовці нападу в Підмосков’ї.

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Kyivstoner - атака на Підмосков’я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Kyivstoner

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Українського артиста звинуватили у підготовці теракту в РФ

Як Kyivstoner відреагував на заяви ФСБ

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про нібито запобігання "масштабній атаці" 35 FPV-дронів на стратегічне оборонне підприємство в Московській області та назвала одним із головних організаторів цієї операції популярного українського репера та блогера, колишнього учасника гурту "Гриби" Альберта Васильєва, більш відомого як Kyivstoner. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За версією ФСБ, СБУ планувала удар безпілотниками, які нібито за підтримки європейських спецслужб контрабандою завезли до РФ з Братислави через Польщу та Білорусь. До справи російські фантазери причетнили громадян Молдови, підлітків для активації SIM-карт і навіть колишнього найманця ПВК "Вагнер" у ролі виконавця. Особливу роль у цій шпигунській історії чомусь відвели саме Kyivstoner, який уже кілька років живе за кордоном.

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Kyivstoner - звинувачення ФСБ / фото: instagram.com, Kyivstoner

Реакція артиста не забарилася і виявилася максимально емоційною. Спочатку Kyivstoner лаконічно прокоментував новину в InstaStories фразою: "Ви що, хворі?", а потім записав відеозвернення російською мовою.

"Я не знаю, чим я заслужив таку увагу. Просто в мене питання: навіщо? Я розумію, якби я був якимось активним типом, а я - "збитий льотчик". Навіщо вкладати стільки грошей, щоб позначити мене ось так? Я не знаю, хто це зробив і навіщо, але це найбезглуздіша інвестиція, яка тільки могла бути. У мене питання: навіщо? Я розслаблявся, я в "Доту" грав, яка ще організація?" - здивувався репер.

Kyivstoner - позиція / фото: instagram.com, Kyivstoner

Окрім підготовки диверсії, російська пропаганда попутно звинуватила артиста в торгівлі наркотичними речовинами. Це обурило Васильєва чи не більше, ніж ярлик "міжнародного терориста". Музикант зазначив, що йому можна приписувати будь-які нісенітниці, але такі звинувачення переходять усі межі.

Kyivstoner про війну в Україні

Після початку повномасштабної війни Kyivstoner виїхав з України, скориставшись паспортом США, і жив у Америці, Словаччині, а зараз перебуває в Польщі, де займається творчістю та фінансово допомагає друзям, які воюють. Його позиція щодо війни залишається неоднозначною: репер відкрито засудив російське вторгнення та трагедію в Бучі, заявивши, що залишатися в РФ після 2022 року для нього було неприйнятно, але при цьому позиціонує себе "поза політикою", критикує українську мобілізацію та зізнається, що сумує за довоєнною Москвою.

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Про персону: Kyivstoner Kyivstoner (справжнє ім’я - Альберт Вікторович Васильєв) - український відеоблогер і репер із Києва, повідомляє Вікіпедія. Колишній учасник проєкту "Гриби". Тривалий час працював у Росії, після початку повномасштабного вторгнення в Україну переїхав до США, а згодом - до Словаччини.

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