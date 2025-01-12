Росіян змішали із землею разом із технікою: ЗСУ підірвали десятки цілей РФ

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 40 літако-вильотів.

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Сили оборони відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

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Сили протиповітряної оборони України збили 400 цілей РФ

Українські пілоти знищили 43 повітряні цілі ворога

За минулий тиждень, із 6 до 12 січня, Сили протиповітряної оборони України збили 400 засобів повітряного нападу противника, серед них 299 БпЛА типу Shahed.

Такі дані опубліковано в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

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Зазначається, що за минулий тиждень було збито:

4 ракети різних типів;

299 ударних БпЛА типу Shahed;

67 розвідувальних БпЛА;

30 БпЛА інших типів.

/ Инфографика: Главред

Також повідомляється, що за тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 40 літако-вильотів на винищувальне прикриття, бойове застосування та авіаційну підтримку наземних підрозділів.

"Українські пілоти знищили 43 повітряні цілі, завдали десятки авіаударів по противнику бомбами та ракетами різних типів. Уражено пункти управління, скупчення техніки та живої сили, польові склади боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Окрім цього, за цей тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:

95 уражень FPV-дронами;

50 успішних скидів із БпЛА, а також ліквідовано:

75 осіб живої сили противника;

2 бойові машини піхоти;

4 одиниці автомобільної техніки;

виконано 24 вогневі завдання.

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, у Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську. Загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Нагадаємо, раніше внаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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