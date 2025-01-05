Понад 54 тисячі: Сирський відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що за грудень Силами безпілотних систем було уражено 54 тисячі цілей РФ, з них 49% - дронами-камікадзе.

https://glavred.net/ukraine/bolee-54-tysyach-syrskiy-otchitalsya-ob-udarah-dronami-po-celyam-rf-v-dekabre-10627724.html Посилання скопійоване

У грудні операторами Сил безпілотних систем уражено понад 54 тисячі цілей / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Сирський:

ЗСУ почали застосовувати FPV-дрони на оптоволокні

Операторами Сил безпілотних систем за грудень було уражено 54 тисячі цілей РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем і радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференції. Під час заходу було підбито підсумки роботи за грудень, про що він повідомив у своєму Telegram.

Сирський зазначив, що на полі бою зростає використання безпілотних систем. Зокрема, противник збільшив частку ударних БПЛА з оптоволоконним каналом управління, які становлять серйозну загрозу для бойової техніки під час її пересування.

відео дня

"Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу" - наголосив він.

Водночас Головнокомандувач відзначив позитивну динаміку в результативності та живучості українських безпілотників, наголосивши, що лідером у цій сфері є полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.

"Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе", - додав він.

За словами Сирського, найкращі результати показали підрозділи 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової бригад.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку військовослужбовцям за їхню стійкість і ефективність у знищенні ворога.

Сирський також повідомив, що заслухав звіти командувача Сил безпілотних систем ЗС України полковника Вадима Сухаревського, а також представників структур Генштабу, різних родів і видів Збройних Сил та інших складових Сил оборони. Обговорювалися досягнення і розвиток спроможностей підрозділів безпілотних систем — як авіаційних і наземних комплексів, так і безекіпажних морських катерів.

Йшлося також про впровадження високотехнологічних розробок у сфері безпілотних систем і радіоелектронної боротьби, їхнє застосування в бою та заходи протидії сучасним зразкам ворожої техніки.

"Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. Віддав всі необхідні розпорядження", - вказав Сирський.

Він також зазначив, що збільшується кількість бригад із розширеним безпілотним компонентом. Завершується розробка концепції використання окремої бригади безпілотних систем та її типової структури — робота перебуває на фінальному етапі.

Головнокомандувач ЗСУ окреслив завдання на січень та відзначив найкращих бійців підрозділів безпілотних систем.

"Працюємо спільно далі. Адже чим вищою буде ефективність застосування нашої високотехнологічної зброї, тим краще ми зберігатимемо життя українських військовослужбовців", - резюмував Сирський.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України за минулий рік знищили або пошкодили понад 3 000 танків і близько 9 000 одиниць бронетехніки російських військ. На Курахівському напрямку через нестачу техніки ворог упродовж останніх тижнів переважно використовує піхоту. Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія не зможе відновити такі втрати у військовій техніці щонайменше до 2026 року.

Попри постійний тиск з боку агресора, українські сили демонструють успіхи на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях, повідомляють аналітики ISW.

Російські війська намагаються підірвати логістичні можливості ЗСУ в Покровську, але витіснити українські сили з міста наразі малоймовірно. Як зазначив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов, противник, можливо, прагне створити умови для виведення українських військ із Покровська, але реалізація цього завдання є надзвичайно складною.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред