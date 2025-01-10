РФ атакувала Київ дронами: уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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РФ атакувала Київ дронами в ніч на 10 січня / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

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РФ атакувала Київ дронами

Уламки впали в Солом'янському районі столиці

У ніч на п'ятницю, 10 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано влучання уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці. Про це повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Солом'янському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА в багатоповерхівку", - написав він.

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За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Відомо, що пошкоджено вікна та шість авто. На місці працюють служби.

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Повітряні атаки РФ на Україну

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що російські окупанти під час атаки дронами по Києву вдаються до хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Загарбники для цього активно змінюють висоту прольоту безпілотників, а також маршрути, якими вони рухаються.

У понеділок, 6 січня, російські військові атакували з БПЛА маршрутне таксі в Шум'янському мікрорайоні Херсона, попередньо одна людина загинула, ще дев'ятеро - поранені.

Під час повітряної атаки 1 січня в Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську.

Як повідомляв Главред, загинуло двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Унаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

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