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РФ атакувала Київ дронами: уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку

Анна Ярославська
10 січня 2025, 07:58
1029
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Атака дронов
РФ атакувала Київ дронами в ніч на 10 січня / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • РФ атакувала Київ дронами
  • Уламки впали в Солом'янському районі столиці

У ніч на п'ятницю, 10 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано влучання уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці. Про це повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Солом'янському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА в багатоповерхівку", - написав він.

відео дня

За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Відомо, що пошкоджено вікна та шість авто. На місці працюють служби.

РФ атакувала Київ дронами: уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку
Дрони "Шахед" - що про них відомо / Инфографика: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що російські окупанти під час атаки дронами по Києву вдаються до хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Загарбники для цього активно змінюють висоту прольоту безпілотників, а також маршрути, якими вони рухаються.

У понеділок, 6 січня, російські військові атакували з БПЛА маршрутне таксі в Шум'янському мікрорайоні Херсона, попередньо одна людина загинула, ще дев'ятеро - поранені.

Під час повітряної атаки 1 січня в Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську.

Як повідомляв Главред, загинуло двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Унаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

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