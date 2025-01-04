Найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони - деталі

Коротко:
- Дрони атакували торговельний порт Усть-Луга
- В РФ відзвітували про 4 збиті БПЛА
Дрони атакували найбільший морський торговельний порт країни-агресора Росії. Він вважається другим за величиною після Новоросійська. Про це пише Telegram-канал ASTRA.
"Найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга намагалися атакувати сьогодні (4 січня, - ред.) безпілотники в Ленінградській області", - йдеться в повідомленні.відео дня
Зазначається, що більшість безпілотників, які атакували сьогодні Ленінградську область, було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга.
Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. А місцева влада вже відзвітувала про 4 збиті БПЛА і заявила, що постраждалих і пошкоджень немає.
Варто додати, що морський торговельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії - після Новоросійська.
Удар дронів по порту - відео:
Атака дронів на РФ - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптеру Мі-8. Вдалося реалізувати це українським розвідникам за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Також у ніч на 31 грудня у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. Дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.
Крім того, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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