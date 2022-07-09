Росія запустить ядерну бомбу, якщо з Кримським мостом щось станеться - Тука

РФ може вдарити ядерною ракетою, у разі удару по Кримському мосту/ depositphotos, Reuters

Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось станеться. Але є можливість уникнути катастрофи. Про це Главреду розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він зазначив, що така загроза дійсно існує. Росія намагається залякати громадян.

"Ймовірність цього є. Треба реально усвідомлювати, що рішення, яке може бути прийняте, не залежить ні від мене, ні від Зеленського з Арахамією. Це рішення буде приймати виключно одна людина, його прізвище досить відоме", - сказав Григорій Тука.

Він зазначив, що Україна має засоби уникнення такого сценарію.

"Єдиний ефективний - поліпшення протиповітряної оборони для того, щоб ми мали реальну можливість відреагувати на пуск подібних засобів ураження, не даючи їм можливості завдати шкоди безпосередньо тим цілям, на які вони будуть спрямовані", - сказав Тука.

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Він також вважає, що другим способом уникнення застосування ядерної зброї має стати політичне рішення США і Великобританії. Лідери цих країн повинні продемонструвати рішучість завдати удару у відповідь у разі натискання "червоної кнопки".

"Якщо вище керівництво Росії буде реально усвідомлювати, що опоненти (США і Великобританія) не блефують, і якщо не дай бог виникне бажання натиснути "ядерну кнопку", то відповідь буде стовідсотковий і набагато більш ефективний, ніж спроба росіян і це теж буде одним з важелів, який убезпечить від подібного сценарію", - сказав Тука.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може піти на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням тактичної ядерної зброї. Українські гарант вважає, що світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви задіяти ядерну зброю можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що главу Кремля Володимира Путіна відсторонить від влади "саме життя", тоді як на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку чиновника, Москву потрібно роззброїти, і позбавити, у тому числі, ядерної зброї.

17 червня президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не загрожує ядерною зброєю. Однак держава-агресор може застосувати таке озброєння, якщо, мовляв, побачить загрозу своєму суверенітету.

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