УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія запустить ядерну бомбу, якщо з Кримським мостом щось станеться - Тука

9 липня 2022, 16:42

Уникнути катастрофи допоможе потужна протиповітряна оборона і тверда позиція США і Великобританії.

ядерна ракета, Кримський міст
РФ може вдарити ядерною ракетою, у разі удару по Кримському мосту/ depositphotos, Reuters

Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось станеться. Але є можливість уникнути катастрофи. Про це Главреду розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він зазначив, що така загроза дійсно існує. Росія намагається залякати громадян.

"Ймовірність цього є. Треба реально усвідомлювати, що рішення, яке може бути прийняте, не залежить ні від мене, ні від Зеленського з Арахамією. Це рішення буде приймати виключно одна людина, його прізвище досить відоме", - сказав Григорій Тука.

Він зазначив, що Україна має засоби уникнення такого сценарію.

"Єдиний ефективний - поліпшення протиповітряної оборони для того, щоб ми мали реальну можливість відреагувати на пуск подібних засобів ураження, не даючи їм можливості завдати шкоди безпосередньо тим цілям, на які вони будуть спрямовані", - сказав Тука.

читайте такожЯдерний пшик Путіна: чому може виявитися, що у Росії немає другого ядерного потенціалу світу

Він також вважає, що другим способом уникнення застосування ядерної зброї має стати політичне рішення США і Великобританії. Лідери цих країн повинні продемонструвати рішучість завдати удару у відповідь у разі натискання "червоної кнопки".

"Якщо вище керівництво Росії буде реально усвідомлювати, що опоненти (США і Великобританія) не блефують, і якщо не дай бог виникне бажання натиснути "ядерну кнопку", то відповідь буде стовідсотковий і набагато більш ефективний, ніж спроба росіян і це теж буде одним з важелів, який убезпечить від подібного сценарію", - сказав Тука.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може піти на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням тактичної ядерної зброї. Українські гарант вважає, що світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви задіяти ядерну зброю можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що главу Кремля Володимира Путіна відсторонить від влади "саме життя", тоді як на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку чиновника, Москву потрібно роззброїти, і позбавити, у тому числі, ядерної зброї.

17 червня президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не загрожує ядерною зброєю. Однак держава-агресор може застосувати таке озброєння, якщо, мовляв, побачить загрозу своєму суверенітету.

Інші новини:

війна в Україні ядерний удар Володимир Путін російське вторгнення Кримський міст
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:24

Вибухи у Маріуполі: окупанти підірвались на вибухівці, яку встановили ЗСУ, є загиблі

16:59

ЗСУ знищили дві ворожі ДРГ на Донбасі: вбито 13 окупантів, є полоненіВідео

16:56

"Ледь стовп лабутенами не знесла": Волочкова розтягнулася в п'яному шпагаті

16:42

Росія запустить ядерну бомбу, якщо з Кримським мостом щось станеться - ТукаВідео

16:39

Неймовірна користь баклажанів: кому цей плід категорично не можна їсти

Реклама
16:29

РФ вдарила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-С: є загиблі і пораненіВідео

16:12

Будуть сильні бомбардування: астролог назвав 5 "пекельних" міст, на які скоро впаде "ракетний дощ"Відео

15:59

"У Путіна немає виходу": генерал пояснив, чому Україна поверне Крим і ДонбасВідео

15:58

"Проламували оборону ЗСУ": генерал розкрив нову тактику РФ в УкраїніВідео

15:39

Вантаж 200 для Кабардино-Балкарії: ЗСУ знищили трьох окупантів РФВідео

15:32

Здав з потрохами: пропагандист Машков підставив російських окупантів на Донбасі

14:59

Окупантів "покришили" з дрона: прикордонники вдарили по ворожих позиціяхВідео

14:28

Загроза ядерного удару РФ: у Зеленського пояснили путінську пропагандуВідео

14:06

Бійці "з пляжу" не потрібні ЗСУ: військовий психолог пояснив, що робити, коли вручили повісткуВідео

13:57

"Росія буде відповідати": Ляшко розповів про страшні наслідки війни для української медициниВідео

13:43

Як йде звільнення Херсона: з'явилися офіційні дані і картаВідео

13:36

Путіну відзвітували про втрати армії РФ в Україні: двохсотих вже більше 50 тисяч - ЗМІВідео

13:19

"Пора прокинутися від пропаганди": популярний в Росії співак заступився за Україну

13:13

Путін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 10 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - втрати, Рибам - знак вищих силВідео

Реклама
12:59

Як адаптуватися до життя під час війни: прості поради психологаВідео

12:59

"Іншого сценарію немає": експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення ДонбасуВідео

12:29

Чорнобаївка-26: біля Херсона палають і детонують склади боєприпасів окупантівВідео

12:09

Українець помер, побачивши загиблого на війні сина: деталі трагедії на ВолиніВідео

12:00

З глузду з'їхати: вагітна Тодоренко розкрила таємницю майбутньої дитини

11:58

В Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - ТукаВідео

11:55

Кого не пустять у відпустку в Україні через війну – перелік сферВідео

11:37

Неймовірно смачне варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа: швидкий рецептВідео

11:22

"Це найстрашніше": дитячий психолог розповіла, як допомогти дитині пережити війнуВідео

11:11

Окупанти ввели воєнний стан і змінюють герб на захопленій частині ХарківщиниВідео

10:26

"Друга армія світу не змогла впоратися з Україною": Гіркін визнав провал РосіїВідео

10:20

"Бункерний дід забирає найкращих": під Донецьком загинув майстер спорту і товариш БеленюкаВідео

10:19

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

09:57

Окупант хотів "зрівняти з землею" українців, але помер у річницю свого весілля

09:51

Місячний календар на серпень 2022: дні великої удачі і небезпеки

09:37

Окупанти пішли в наступ і нарвалися на ЗСУ: була знищена ціла танкова рота армії РФВідео

09:15

Арестович пояснив, чому окупанти взяли "оперативну паузу" у війні проти УкраїниВідео

09:01

Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію УкраїниВідео

08:40

Потрібно просто дати Україні більше необхідної зброїПогляд

08:34

194 "двохсотих" і 3 склади боєприпасів: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

Реклама
08:07

РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття – ISWВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

07:17

Ракетний удар по Миколаєву: відбулися вибухи, над містом димВідео

06:21

Чого чекати після відставки Джонсона: важливі наслідкиПогляд

06:00

Росія почне стирати Бахмут та Слов'янськ так само, як Алеппо - інтерв'ю з Георгієм ТукоюВідео

05:39

Робота у Польщі 2022 для українців: які потрібні документи і скільки платять

05:30

Чистить організм, зміцнює судини: в чому надзвичайна користь сливи та підступна небезпека

05:01

Жіночий гороскоп на тиждень 11-17 липня: Дівам - плітки, Терезам - тривожні сни, Козерогам - удачаВідео

04:30

Пекельна спека повертається: синоптик попередив українців і назвав датуВідео

04:02

Військовий експерт розповів, чи підуть ЗСУ влітку в контрнаступ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти