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Росія хотіла захопити Україну за 10 днів, але провалила план через два фактори - RUSI

1 грудня 2022, 10:47

Армія України у важких боях доб'ється перемоги над військами Росії за належної військової підтримки з боку країн-партнерів, йдеться в доповіді.

літак ЗСУ, війська РФ
Окупанти РФ занадто засекретили свою операцію, а їх рівень підготовки виявився низьким - експерти / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters

Окупанти Росії на початку повномасштабного вторгнення зробили ставку на швидкість і планували захопити всю Україну протягом 10 днів. Однак плани агресора провалилися через "надмірну секретність" операції та низький рівень підготовки загарбників на тактичному рівні. ЗСУ доб'ються перемоги над військами РФ за відповідної військової підтримки з боку країн-партнерів. Про це йдеться в доповіді британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

У доповіді RUSI, яку готували військові експерти Джек Уотлінг, Нік Рейнолдс, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, а також командувач Десантно-штурмовими військами України Михайло Забродський, йдеться про те, що плани російських окупантів провалилися через занадто високу секретність операції і низький рівень підготовки на тактичному рівні для реалізації завдань.

Як вважають експерти, Росія мала намір захопити Україну за 10 днів. Росіяни вважали, що швидкість і дезінформація допоможе їм у швидкому темпі взяти Київ. Причому в певний момент їх план спрацював, і війська загарбників отримали перевагу на півночі від Києва у співвідношенні 12:1.

Однак, кажуть автори публікації, план окупації України був настільки засекречений, що навіть військове керівництво РФ на рівні замначальників управління Генштабу дізналося про нього лише за декілька днів до початку повномасштабного військового вторгнення.

Крім того, найсуттєвішим недоліком плану російської окупаційної армії була відсутність реверсивних дій. І коли швидкість не призвела до реалізації завдань, військові РФ дійшли висновку, що їх позиції стали неухильно послаблюватися в міру військової мобілізації України. Незважаючи на невдачі, росіяни вирішили знову зосередитися на захопленні Донбасу.

Також наголошується, що активність російської армії виявилася набагато нижче очікувань багатьох спостерігачів в Україні, Росії та на міжнародному рівні.

Експерти дійшли висновку, згідно з яким ЗСУ, оскільки витрачають велику кількість боєприпасів і певною мірою залежать від підтримки держав-партнерів, потребують посилення військової допомоги. При наданні належної допомоги Україна у важких боях доб'ється перемоги у війні з Росією.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що директор країни-агресора РФ Путін намагається використовувати зиму як зброю, а Москва завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак йому не вдасться зупинити українську державу.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що у ЗСУ є цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Війська поступово звільняють території. На думку Гайдая, швидко операцію провести не вдасться, оскільки окупантам вдалося зміцнитися в регіоні.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ працюють над звільненням Кінбурнської коси. Операція проводиться в режимі тиші. Окупанти зазнають втрат, але швидко поповнюють свої сили.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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