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"Навесні почнеться сафарі": військовослужбовець розповів план-мінімум ЗСУ на зиму

30 листопада 2022, 21:02

У Сватовому наближаються погані новини для окупантів вже найближчим часом, розповів Євгеній Карась.

Євген Карась, ВСУ, війна
Карась розповів план-мінімум ЗСУ на зиму / колаж фото Вікіпедія, 10-та гірсько-штурмова бригада

ВСУ зимою будуть проводити невеликі наступальні операції, але все зміниться вже під кінець січня.

В інтерв'ю Главреду військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась по суті, вже зараз Бахмутська операція для росіян є дурною авантюрою,

"Тому, що по-хорошому вони повинні були всю цю шоблу - смертників і ідіотів - кинути на Вугледар. Це мало для них стратегічне військове значення, і провал росіян у Вугледарі (це треба розуміти, коли після будемо роздавати медальки і обнімашки солдатам, які втримали Вугледар, розгромивши російську морську піхоту) призвели до обвалу планів РФ по Херсону і його неутримання - через це росіяни звідти і втекли",-зазначив Карась.

Він розповів, що після втечі з Херсона росіяни відвели війська (в основному - десантні частини) на Сватове і Бахмут.

"Але з того, що ми зараз бачимо (а вже пройшло багато часу з моменту невдалої втечі з Херсона), в Сватове наближаються погані новини вже найближчим часом. І я думаю, що наступним після Сватового буде Мелітополь. Але тут вже не буде коротких прогнозів - росіяни згуртують війська, наситять їх "чмобиками", десантниками (хоч вони і деморалізовані, у них зросте інтенсивність артилерійського вогню. Тому Мелітополь не буде в грудні - скоріше, в кінці січня", - прогнозує

Також він зазначив, що в будь-якому випадку, у нас будуть невеликі наступальні операції.

"Не такі, щоб гриміли в новинах, але на 100, 300 метрів, адже вони локально змінюють всю логістику - хто куди заїхав, яку висоту зайняв, змінюються пілоти, артилерії, росіянам потрібно рити окопи, хтось починає прострілювати перехрестя за 5 кілометрів тощо - і створюють бурхливу лінію зіткнення. Але безпосередньо Мелітополь, як мені здається, командування буде прокладати так, щоб після нього туди, де розкриється в обороні на півдні Херсонщини, відразу заходили наступальні війська. А для цього треба накопичити значну кількість військ, і тоді, ближче до кінця зими, проводиться успішна мелітопольська операція, після якої далі починається розрив - чи рух у бік Маріуполя з просуванням лінії фронту, або в бік Криму",- зазначив Карась.

По його словам, все йде до того, щоб навесні почалося велике Сафарі.

"Для прикладу - 14 листопада розпочався тримісячний курс підготовки в Силах спеціальних операцій новонабраних людей, так званий Q курс для бійців діючих ЗСУ. Це публічна інформація, нічого секретного немає, але навіть в цьому на весну закладається випуск військових, підготовлених для ССО, щоб доукомплектувати ці групи. Тобто щоб на весну було гаряче. Зима точно не буде спокійною, але і не треба очікувати, що ми спробуємо дістатися до перешийка Криму. Накопичуємо війська, потрібен перепочинок, налагодження логістики тощо. Нам час вигідно, але кожен день грає проти росіян - вони кожен день верещать про перемир'я. Тому що з нашого боку кожен день - це робота артилерії, HIMARS, далекобійних дронів, знищення тилів", - підсумував Карась.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ Євген Карась
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