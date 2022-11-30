ЗСУ ведуть бої за Кінбурнську косу: ворог потерпає ударів, але відновлює сили - ОК Південь

ЗСУ знищують ворога на Кінбурнській косі, але росіяни поповнюють сили - Гуменюк / 95-та Окрема десантно-штурмова бригада

Сили оборони України протистоять окупаційним військам Росії на Кінбурнській косі, йде робота над її звільненням. Сили ворога знищуються, проте йому вдасться забезпечити посилення. Відступ росіян з правобережжя Херсонщини та Миколаївської області знизив можливості окупантів атакувати Миколаївщину, але загроза залишається. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ продовжують працювати над звільненням Кінбурнської коси в Миколаївській області. Окупанти зазнають втрат. Але говорити про успіхи українських військ поки зарано, слід дотримуватися інформаційної тиші.

При цьому росіянам вдається зміцнюватися з суші – лівого берега Дніпра.

"Ті сили, які нам вдається знищити, вони знову відновлюють. Але у нас велика стійкість і стратегія, яку, ми впевнені, зможемо реалізувати і відзвітувати про наші успіхи", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що вихід окупантів з правобережжя Херсонської області та Миколаївщини знизив можливості ворога для обстрілів Миколаївської області. Але загроз з Кінбурнської коси все ще варто очікувати, оскільки росіяни можуть використовувати там зенітно-ракетні комплекси і реактивні системи залпового вогню для атак мирного населення Миколаєва.

Ситуація на Кінбурнській косі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що російські окупанти бачать серйозну загрозу у можливому звільненні ЗСУ Кінбурнської коси. Вони побоюються просування українських військ до лівобережжя Херсонської області.

Начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрин 29 листопада розповів, що ситуація на Кінбурнській косі залишається контрольованою.

Окупанти намагаються перегрупуватися.

"Зараз ворог там здійснює перегрупування ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, контрольована. На даний момент про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України мови не йде", - підкреслив Єрін.

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