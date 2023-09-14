Що буде зі світлом у вересні-жовтні: в Укренерго зробили прогноз

Ризик атак окупантів агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України цієї осені залишається високим, сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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Проблем зі світлом в Україні немає, але все залежить від ситуації з ударами РФ по енергоінфраструктурі - Укренерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні протягом вересня-жовтня не повинно бути проблем з електроенергією. Відновлення енергетичної інфраструктури та підготовка до опалювального сезону йдуть за планом. Однак ризик нових ударів по енергетичних об'єктах з боку окупаційних військ Росії залишається високим. Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в Укренерго не очікують дефіциту електроенергії у вересні-жовтні, проте це за умови відсутності нових ударів російських військ по інфраструктурі.

За словами керівника компанії, ризик атак залишається високим.

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"На жаль, у нас є негативний досвід минулої зими. Ми знаємо, як це виглядає. Принаймні, ворогові буде дуже складно нас чимось здивувати після того, як він випустив 1,2 тисячі ракет по енергосистемі в минулому сезоні. Ми всі – і ППО, і енергетики, і українці - знаємо чого чекати від ворога", - пояснив ситуацію Кудрицький.

Також він додав, що роботи з відновлення енергоінфраструктури та підготовка до опалювального сезону проводяться згідно з планом.

"Упевнений, що магістральна мережа буде готова транспортувати необхідні обсяги електроенергії взимку. Зараз ми встановили все плановане обладнання. Можна сказати, що з позиції магістральної мережі, ми вже готові до зимових навантажень", - підкреслив Володимир Кудрицький.

Чи будуть відключення світла в Україні

У деяких регіонах України вже розробили графіки відключення світла. Віялові відключення електроенергії можуть застосовуватися вже з 1 жовтня в разі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Підготовка до зими ще триває, до листопада у нас є час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ", - розповів голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

У Міненерго розповіли, чи будуть відключати світло з 1 жовтня в Україні. У відомстві зазначили, що, незважаючи на складання графіків, електроенергію відключати не збираються. Світло вимикатимуть лише у разі обстрілів і пошкодження інфраструктури.

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