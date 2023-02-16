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Як менше платити за опалення: чиновники назвали 3 найдієвіших способи

16 лютого 2023, 14:24
В Україні витрати на опалення можна скоротити як мінімум на третину, говорять фахівці з профільного відомства.
Опалення, квитанції
Як менше платити за опалення: топ-3 найдієвіших способи / Колаж фото УНІАН

В Україні витрати на опалення можна скоротити як мінімум на третину - за допомогою простих методів скорочення тепла всередині квартир і будинків, повідомляють в Державному агентстві з питань енергоефективності та енергозбереження.

Але, кажуть чиновники, для серйозної економії доведеться провести комплексне утеплення всієї будівлі (багатоквартирного або приватного будинку) по периметру.

Як відзначають експерти, побутові споживачі можна використовувати цілий ряд способів для скорочення витрат тепла:

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По-перше, тепловий лічильник. Він дозволить платити тільки за ту кількість тепла, які ви насправді споживаєте. Однак тут варто відзначити, що далеко не у всіх квартирах є технічна можливість встановити індивідуальні прилади обліку. Це неможливо зробити в "хрущовках" через системи розводки тепла.

По-друге, термостатичний вентиль. А батареї повинні бути такого розміру, щоб відповідати розміру кімнати. На кожному радіаторі варто встановити термостатичний вентиль. Він дозволить регулювати обсяг тепла, який подається в конкретну кімнату.

По-третє, газовий котел, колонку або бойлер потрібно міняти кожні 15-20 років. Згодом ці прилади втрачають ефективність, споживають значно більше газу, ніж необхідно для підігріву води. Крім того, скоротити втрати дозволить система рекуперації тепла на вентиляції, утеплення вікон (або їх заміна), килими на підлогах.

Як платитимуть пенсії та субсидії

У Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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