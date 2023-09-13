Графіки уже складені: в Міненерго сказали, чи відключатимуть світло з 1 жовтня

Графіки складалися наперед, щоб уникнути ситуацій, коли електроенергія може розподілятися між споживачами несправедливо.

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У Міненерго сказали, чи відключатимуть світло з 1 жовтня/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні були заздалегідь розроблені графіки відключення електроенергії, проте вони будуть застосовуватися виключно у разі обстрілів з боку окупантів і пошкодження енергетичного обладнання. Планів вводити ці графіки з 1 жовтня немає.

Про це заявили у Міністерстві енергетики. Зазначається, що електроенергетична, вугільна і нафтогазова галузі зараз посилено готуються до нового опалювального сезону. Виробленої електроенергії достатньо, щоб забезпечити нею усіх споживачів.

"Електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Вдень спостерігається профіцит потужностей. Тому застосування відключень з 1 жовтня в будь-якому з регіонів країни не планується", – наголосили у відомстві. відео дня

У міністерстві зазначили, що зараз триває наймасштабніша за час незалежності нашої країни ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цьому енергосистема України буде готова до опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно без обмежень споживачів.

Коли можуть вимикати світло

Графіки відключення електроенергії можуть вводити лише у тому разі, якщо внаслідок атак з боку російських окупантів зазнають пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури, наголосили в Міненерго.

У відомстві зазначили, що графіки були складені наперед, щоб уникнути ситуацій, коли у деяких регіонах електроенергія розподілялася між споживачами несправедливо.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання", – зазначили в Міненерго.

При цьому у відомстві додали, що крім ситуацій з можливим пошкодженням енергосистеми через обстріли, більше на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

Чи можливі відключення світла восени і взимку

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував можливі наслідки ударів РФ взимку. За його словами, якщо окупанти продовжуватимуть завдавати по Україні ракетних ударів у зимові місяці, то українцям варто готуватися до відключень електроенергії. Однак на даний момент складно оцінити, наскільки масованими будуть ці удари.

Також Омельченко пояснив, чи варто побоюватися відключень світла через обстріли. Можливість того, що в Україні через обстріли окупантів можуть бути тривалі відключення – по 6, 8, 10 годин ‒ є, але не надто висока, зазначив він.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, які продукти та речі варто купити вже зараз на випадок блекауту. Минула зима, під час якої Росія ракетами обстрілювала енергетичну систему України, видалася дуже складною. Незалежно від того, що буде в цьому році, варто підготуватися, якщо ситуація повториться.

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