Росія збільшила число військ в Україні: Арестович назвав мету окупантів

Зміна командувача російськими військами в Україні внесе корективи в те, що відбувається на фронті.
Колишній радник ОП Олексій Арестович у своємуTelegram-каналі він зазначив, що Валерій Герасимов-автор сучасної теорії гібридної війни, яку проводить Росія.
"На наших військових, які виконують бойові завдання, вперше полетіли російські пропагандистські листівки. Проводиться психологічний тиск як на українських військових, так і на цивільних. Росія проводить інформаційну операцію проти нас, щоб налякати, розділити і посіяти хаос. Одним з таких елементів є кампанія про "великий наступ РФ", - пояснив Арестович.
Він зазначив, що на даний момент кількість російських військ в Україні зросла до 330 тисяч.
"І це серйозна загроза. Але не для того, щоб масовано наступати з різних місць, як рік тому.В окремих місцях ми бачимо скупчення військ противника, але підготовки ударних з'єднань для великої війни немає. Тому в найближчі 2-3 тижні великої війни очікувати не варто", - підсумував Арестович.
Перестановки в російському Генштабі
У жовтні 2022 року Суровікін був призначений новим командувачем окупантами в Україні. Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсона.
У ЗМІ неодноразово публікувалася інформація, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов фактично відсторонені від керівництва військами у зв'язку з провалами окупаційної операції в Україні.
Олексій Арестович 17 грудня заявив, що ЗСУ намагалися ліквідувати керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова навесні поточного року, коли він прибув до штабу окупантів у захопленому Ізюмі. За його словами, Герасимов поїхав до того, як було завдано удару.
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