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Путін чекає від Герасимова "перемоги" через три місяці - ЗМІ

12 січня 2023, 09:32
Путін запропонував Герасимову взяти на себе командування військами та нібито пообіцяв не втручатися і підтримувати рішення, ухвалені начальником Генштабу.
Путін чекає від Герасимова 'перемоги' через три місяці - ЗМІ
​ Валерій Герасимов призначений новим командувачем окупаційними військами в Україні / Фото kremlin.ru

Заміна командувача окупаційними військами в Україні з Сергія Суровікіна на Валерія Герасимова є відчайдушним кроком російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, напередодні у Путіна відбулася розмова з Герасимовим, який з середини березня минулого року був фактично відсторонений від участі в командуванні СВО та лише "зображував бурхливу діяльність".

Путін запропонував Герасимову взяти на себе командування військами в зоні бойових дій та нібито пообіцяв не втручатися та підтримувати рішення, ухвалені начальником Генштабу, а також, при досягненні поставлених завдань, обіцяв забути невдалий бліцкриг на початку війни.

"Путін фактично визнав, що "накомандував" на військову поразку і просить Герасимова допомогти, визнаючи його професіоналізм, але при цьому вимагає неможливого - перемоги. Якщо Герасимов в найближчі три місяці (саме такий термін дав президент) не виправдає надії та сподівання Путіна, на нього чекають серйозні проблеми", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Путін провів нараду з представниками керівництва військового блоку. Обговорювалися перспективи "взяття" Соледара та ситуація на фронті. Господареві Кремля доповіли, що взяття одного лише Соледара обходиться колосальними жертвами як серед військовослужбовців Збройних сил РФ, так і бійців ПВК "Вагнера".

Загальна кількість загиблих з російського боку при взятті Соледара, за оцінкою Міністерства оборони РФ, становить понад десять тисяч осіб, а з часу початку наступу на ділянці Соледар-Бахмут - понад двадцять тисяч осіб.

"Понад 60% загиблих і поранених - це бійці ПВК. Путін сказав, що захоплення навіть невеликого українського міста на сьогодні - це велика перемога, і відчитав учасників наради за зволікання в досягненні поставлених завдань. Путін прямим текстом сказав, що йому плювати, скільки "кримінальників і виродків здохне" під час бойових дій та скільки залишиться каліками, головне - досягнення результату", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у Росії новим командувачем окупаційними військами в Україні призначено начальника Генштабу ЗС РФ ГВалерія Герасимова. Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ Сергій Суровікін призначений його заступником.

Раніше стало відомо, що після удару ЗСУ по базі мобілізованих російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці від російського диктатора Володимира Путіна відкрито зажадали розправи над керівництвом так званої "спеціальної військової операцією", зокрема і над Сергієм Суровікіним.

Інші новини:

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