"Суровікін вже ніхто і звати його ніяк": Жданов розповів про наслідки рокіровок в Генштабі РФ

Олег Жданов зазначив, що Герасимов тепер начальник, і у нього з'явився ще один шанс проявити себе.

Суровікін, Жданов / скріншот YouTube

Нові перестановки в російському Генштабі на руку Міністру оборони РФ Сергію Шойгу, який має намір повернути собі контроль над силовим блоком.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Обозревателю зазначив, що Валерій Герасимов, який був призначений на пост командувача об'єднаним угрупуванням військ в Україні замість Сергія Суровікіна, готуватиме якусь наступальну операцію.

"Але тут є дві складові - суто військова і політична. Політична полягає в тому, що, на мій погляд, Шойгу вирішив зміцнити свої позиції і повернути собі повний контроль над силовим блоком під назвою "Міністерство оборони". Вони вирішили взяти все в свої руки. І сьогодні Суровікін вже ніхто і кликати його ніяк. Тому що він заступник. А заступник - це людина, яка на підхваті, коли начальник не може", - зазначив експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Жданов зазначив, що Герасимов тепер начальник, і у нього з'явився ще один шанс проявити себе.

"До речі, у нього дуже великий досвід. Для нас він гірше, ніж Суровікін. Все-таки Герасимов провів вже не одну військову кампанію Російської армії в різних точках світу – і в Грузії, і в Сирії. Але в будь-якому випадку ми бачимо внутрішньокремлівську боротьбу за близькість до Путіна", - підсумував експерт.

Війна в Україні

У жовтні 2022 року Суровікін був призначений новим командувачем окупантами в Україні. Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсона.

У ЗМІ неодноразово публікувалася інформація, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов фактично відсторонені від керівництва військами у зв'язку з провалами окупаційної операції в Україні.

Радник офісу президента Олексій Арестович 17 грудня заявив, що ЗСУ намагалися ліквідувати керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова навесні поточного року, коли він прибув до штабу окупантів у захопленому Ізюмі. За його словами, Герасимов поїхав до того, як було завдано удару.

Вам може бути цікаво: