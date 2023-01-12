Хочуть 'реанімувати' війну: є 2 причини призначення Герасимова командувачем військ РФ в Україні – ISW

Путін, зокрема, може очікувати від призначення Герасимова посилення російського командування перед новим великим наступом на Україну.

Є дві причини призначення Герасимова командувачем військ РФ в Україні, зазначають в ISW/ Міноборони РФ

У країні-агресорці РФ призначили Валерія Герасимова новим командувачем об'єднаного угрупування військ, які воюють проти України. На це є дві причини, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

По-перше, таким чином російський диктатор Володимир Путін продемонстрував готовність вести затяжну війну проти України. По-друге, Кремль намагається "реанімувати" образ покращення російського командування та Міноборони РФ, які зазнають критики через невдачі окупантів на фронті. Про це йдеться у звіті ISW.

Проте новий командувач навряд чи зможе пожвавити і реформувати поведінку військ країни-агресорки Росії у війні проти України, зазначають аналітики.

"Призначення Герасимова та загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково покликані продемонструвати як на міжнародному рівні, так і всередині Росії відданість Кремля традиційним владним структурам міноборони та готовність Путіна вести затяжну війну проти України", – вважають у ISW.

Путін може сподіватися, що призначення Герасимова допоможе РФ покращити управління військами для вирішальних військових дій у 2023 році. Також диктатор хоче посилити російське Міноборони, щоб воно могло протистояти викликам і критиці з боку російських блогерів та силовиків, зокрема, власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Також в ISW припускають, що в РФ призначили Герасимова новим командувачем військ тому, що збираються провести новий великий наступ проти України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Росії призначило нового командувача окупаційними військами в Україні. Як йдеться в заяві російського відомства, ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович. Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ Сергій Суровікін призначений його заступником.

Нагадаємо, Суровікін був командувачем окупантами в Україні з жовтня 2022 року. Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсона. У ЗМІ неодноразово публікувалася інформація, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов фактично відсторонені від керівництва військами у зв'язку з провалами окупаційної операції в Україні.

Читайте також: