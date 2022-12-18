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"Накрили" штаб: ЗСУ намагалися знищити Герасимова в Ізюмі - Арестович

18 грудня 2022, 10:55
В результаті удару загинуло багато старших офіцерів РФ.
Валерій Герасимов
Валерій Герасимов / Міноборони РФ

Бійці Збройних сил України робили спроби знищити начальника Генштабу окупаційної армії РФ Валерія Герасимова.

Українські військові намагалися ліквідувати російського генерала під час його поїздки в захоплений Ізюм Харківської області, повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович

"Давай відкрию страшну таємницю. Герасимов був в Ізюмі, і ми били по Герасимову. Було таке", - зазначив він.

За словами представника ОП, удар по начальнику ГШ РФ наносився ще навесні 2022 року.

"Ми "накрили" штаб, в якому він був, рознесли його до чортової матері весь, в нуль. Там загинуло і без Герасимова достатня кількість старших офіцерів, охорони і так далі. Але він встиг від'їхати трохи раніше. Не встигли", - додав Арестович.

Раніше повідомлялось, що США намагалися завадити українським військовим ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Спецоперацію хотіли провернути в той момент, коли він приїжджав в зону бойових дій.

Американські чиновники навмисно вирішили не передавати Україні інформацію про приїзд Герасимова на фронт. Вони боялися, що Путін розлютиться в разі ліквідації начальника Генштабу РФ і розв'яже війну проти США.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович завив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" в керівництві Генерального штабу. Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов'язків, проте юридично ще займає свою посаду.

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Олексій Арестович війна Росії та України Валерій Герасимов
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