Путін провалився в Україні і може звільнити главу Генштабу РФ Герасимова - міністр оборони Британії

Втрати Росії у війні перевищують 100 тисяч військових, Москва вже відсторонила всіх командувачів, які займали посади 24 лютого, сказав Бен Уоллес.

Путін може звільнити Герасимова через провал планів щодо окупації України - Воллес / Міноборони РФ

Росія, яка озв'язала проти України повномасштабну війну, вже втратила на війні понад 100 тисяч військових. Керівник країни-агресора Володимир Путін не хоче нести відповідальність за військові провали і може відправити у відставку главу російського Генштабу Валерія Герасимова. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Як повідомляє Sky News, під час свого виступу в Палаті громад він розповів про те, що втрати Росії на війні – більше 100 тисяч військових. Це ліквідовані, поранені і дезертири.

Глава Міноборони Британії зазначив, що Москва провалила плани щодо окупації України, а Кремль вже відсторонив усіх командувачів напрямками, які обіймали свої посади 24 лютого 2022 року.

За його словами, Путін не збирається нести відповідальність за провали, тому може готуватися відставка глави російського Генштабу Валерія Герасимова.

"Росія втратила значну кількість генералів і командувачів. Є чутки про звільнення генерала Герасимова, оскільки Путін відмовляється від відповідальності за триваючий в Україні військовий провал. Високий рівень смертності і зростання суспільного невдоволення тривають", - підкреслив Бен Уоллес.

Нагадаємо, в ЗМІ неодноразово публікувалася інформація, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов фактично відсторонені від керівництва військами у зв'язку з провалами окупаційної операції в Україні.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович 17 грудня заявив, що ЗСУ намагалися ліквідувати керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова навесні поточного року, коли він прибув до штабу окупантів у захопленому Ізюмі.

За його словами, Герасимов поїхав до того, як було завдано удару.

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