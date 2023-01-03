У Кремлі готують розправу над Суровікіним через "бавовну" в Макіївці - ЗМІ

Путін терміново скликав нараду з представниками керівництва силового та військового блоків.

Над Суровікіним згущуються хмари після "бавовни" у Макіївці / Фото whatisyournameinsider.com

Після удару ЗСУ по базі мобілізованих російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці від російського диктатора Володимира Путіна відкрито вимагають розправи над керівництвом так званої "спеціальної військової операції", зокрема і над Сергієм Суровікіним.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, Путіну повідомили про "бавовну" через вісім годин після інциденту і надали різні дані щодо кількості жертв і поранених серед російських військових і різною інтерпретацією пригоди.

У першій доповіді військових, кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті удару була 88 осіб. У доповіді по лінії Ради безпеки РФ було зазначено "не менше 257 загиблих і зниклих безвісти".

Повідомляється, що Путін скликав нараду з представниками керівництва силового і військового блоків.

"Нарада пройшла ввечері 1 січня, і вже під час наради представники Генштабу назвали цифру втрат в результаті удару 105 осіб, а Патрушев відповів, що, за його інформацією, це не менше 290 осіб. Путін дав розпорядження керівництву військового блоку представити детальну інформацію про те, що трапилося, і не приховувати реальний масштаб втрат", - пишуть на каналі.

"У підсумку Путін прийняв за основу версію Патрушева, яка була близька з версіями й цифрами втрат ФСБ, МНС і МОЗ. У доповіді Патрушева "підсумкові" втрати в результаті удару ЗСУ по об'єкту в Макіївці - це 312 загиблих і зниклих безвісти і 157 поранених, поіменний список додавався", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев звинуватив у "трагедії" керівництво військового блоку і зажадав від Путіна кадрових рішень і покарання для винних, серед інших було названо прізвище Сергія Суровікіна.

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков нібито підтримав Патрушева, і Путіну пояснили, що саме військове командування "СВО" цю операцію повністю провалило.

"Головне, що звинувачення вперше були висловлені силовиками в жорсткій формі в присутності президента і фактично в обличчя військовим, а пропозиції розправи над винними, було заявлено практично в ультимативній формі. Путін взяв час на обдумування ситуації, але на адресу керівництва Міністерства оборони і Генштабу виголосив кілька погроз", - зазначає генерал СВР.

Удар по ПТУ в окупованій Макіївці

У ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. Внаслідок удару могли загинути 400 і отримати поранення 300 окупантів.

Великі втрати окупантів у Макіївці також підтвердили російські пропагандисти.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці у ніч на 1 січня. Він не став уточнювати, який підрозділ армії РФ розташовувалося в будівлі ПТУ №19, з якого окупанти зробили казарму, але зазначив, що він в основному складався з мобілізованих росіян.

За словами Гіркіна, в будівлі був розташований склад боєприпасів - він повністю знищений. Знищена також практично вся військова техніка.

У Міністерстві оборони Росії лише через два дні зізналися, що в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули 63 військових.

За даними Telegram-каналу Astra, в зруйнованому при обстрілі ПТУ могли розміщуватися мобілізовані з Самарської області.

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