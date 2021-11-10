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Росія влаштувала демарш на засіданні ТКГ

10 листопада 2021, 18:43

За словами Арестовича, російська сторона порушила конфіденційність переговорів і дипломатичний протокол.

Арестович
Арестович розповів про ситуацію в ТКГ / УНІАН

Росія сьогодні вперше застосувала "дуже цікавий прийом" на засіданні Тристоронньої контактної групи з Донбасу.

Як розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, росіяни влаштували демарш.

За словами Арестовича, російська сторона порушила конфіденційність переговорів і дипломатичний протокол, а також вже заздалегідь не була налаштована на результат.

"Ще йшло і йде засідання ТКГ, а основні висновки по ньому вже були зроблені на брифінгу Марії Захарової, спікера російського МЗС. Видно, що це підготовлений демарш з боку РФ", - сказав він.

Таким чином, на думку Арестовича, Росія зараз намагається дезавуювати зустріч на рівні міністрів закордонних справ, яка намічена в Парижі за французькою ініціативою.

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"Вони збивають можливі очікування і перекидають провину на нас. Частково можна сказати, що нагнітання цієї істерії пов'язане з військовою активністю і нібито бажанням України вирішити проблему Донбасу силовим шляхом", - зазначив він.

За словами представника української делегації в ТКГ, сьогодні звучать синхронні заяви Міноборони і МЗС Росії з приводу того, що навчання НАТО в Чорному морі - це нібито військове освоєння території України, щоб забезпечити силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі.

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"Якщо зовсім йти в конспірологію, то теоретично це можна зрозуміти як інформаційну підготовку загострення на Донбасі з їхнього боку. Щоб сформувати громадську думку, в тому числі міжнародну, що нібито ми там щось почали. Але це глибока конспірологія", - додав Арестович.

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію щодо організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбувся телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, які були зафіксовані на Нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск переговорів у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна пройти найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції також заявили, що в ході переговорів Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.

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ТКГ Олексій Арестович
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