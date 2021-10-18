Залежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматі

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли лідери нормандської четвірки зможуть зустрітися.

За словами глави держави, це, в першу чергу, буде залежати від Російської Федерації.

Зеленський зазначає, що у зустрічі в нормандському форматі зацікавлені як Німеччина, так і Франція. Зрештою, президент готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

"Сьогодні Німеччина, Франція і Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Україна зі свого боку зацікавлена у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі", - заявив Зеленський під час інтерв'ю для ICTV.

Імовірність зустрічі лідерів залежить від Російської Федерації. Канцлер Німеччини також бажає взяти участь у нормандському форматі.

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"Ми готові до певних кроків вперед, щоб зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Але я бачу, що Меркель хотіла б, щоб вона пройшла. Але я думаю, що шанси для цього є", - додав президент.

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Переговори щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня у відеоформаті провів переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель і французьким главою держави Еммануелем Макроном. Сторони домовилися про активізацію переговорів щодо Донбасу та консультацій щодо організації зустрічі лідерів нормандського формату.

Пізніше відбулися переговори Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і паризьких домовленостей. При цьому він висловив готовність посилити консультації в рамках нормандського формату і обговорити умови організації саміту нормандської четвірки.