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У Франції дорікнули РФ і зажадали негайно провести нормандську зустріч

9 листопада 2021, 20:36
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Представник міністерства у справах Європи та закордонних справ Франції зазначив, що Франція і Німеччина відповіли на пропозиції Росії.

Франція
Нормандська зустріч / pixabay

У міністерстві закордонних справ Франції наполягають якнайшвидше провести міністерську зустріч нормандської четвірки.

Як інформують в МЗС Франції, мета нормандської зустрічі полягає в подоланні розбіжностей у позиціях сторін і надання переговорам нового політичного імпульсу.

У міністерстві у справах Європи та закордонних справ Франції спростували слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що 11 листопада провести міністерську зустріч в нормандському форматі неможливо, оскільки на пропозиції Росії за підсумковим документом зустрічі немає ніякої реакції.

Представник міністерства у справах Європи та закордонних справ Франції зазначив, що Франція і Німеччина відповіли на пропозиції Росії.

"Вони пропонують організувати міністерську зустріч в нормандському форматі, від чого міністр закордонних справ Росії відмовився", - повідомили в міністерстві.

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Зазначимо, напередодні Лавров заявив про те, що Москва відмовилася від пропозиції Франції провести міністерську зустріч нормандської четвірки 11 листопада.

29 жовтня російська сторона передала колегам в Берлін, Париж і Київ свій варіант проекту підсумкового документа, в якому врегулювання ситуації на Донбасі пропонується на умовах Кремля.

читайте такожЗалежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматі

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію щодо організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбувся телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей пщодо Донбасу, які були зафіксовані на Нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск переговорів у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна пройти найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції також заявили, що в ході переговорів Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.

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Франция нормандська четвірка
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