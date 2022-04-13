Байден пообіцяв Зеленському гармати, вертольоти та БТР для захисту від РФ

Володимир Зеленський і Джо Байден / Reuters

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили додаткову оборонну допомогу Україні.

Як повідомив глава держави в мікроблозі Twitter, також обговорювалася можлива макрофінансова допомога для України.

"Продовжив постійний діалог з президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським військовим злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", - зазначив президент України.

Разом з тим за даними Reuters США виділять Україні додатково 800 мільйонів доларів на зброю, заявив Байден у розмові з Зеленським.

Зазначається, що Сполучені Штати вперше почнуть постачати в Україну важке озброєння.

Новий пакет допомоги включатиме артилерію, бронетранспортери і вертольоти, заявили в Білому домі.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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