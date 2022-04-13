Байден пообіцяв Зеленському гармати, вертольоти та БТР для захисту від РФ

Новий пакет допомоги включатиме артилерію, бронетранспортери і вертольоти, заявили в Білому домі.
Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили додаткову оборонну допомогу Україні.
Як повідомив глава держави в мікроблозі Twitter, також обговорювалася можлива макрофінансова допомога для України.
"Продовжив постійний діалог з президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським військовим злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", - зазначив президент України.
Разом з тим за даними Reuters США виділять Україні додатково 800 мільйонів доларів на зброю, заявив Байден у розмові з Зеленським.
Зазначається, що Сполучені Штати вперше почнуть постачати в Україну важке озброєння.
Новий пакет допомоги включатиме артилерію, бронетранспортери і вертольоти, заявили в Білому домі.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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