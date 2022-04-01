Якщо Росія зарубає постачання газу до Європи, Німеччина конфіскує "дочки" Газпрому і Роснєфті - ЗМІ

Дочірні підприємства Газпрому в Німеччині можуть бути конфісковані Берліном - Handelsblatt / Reuters

Німеччина розглядає можливість конфіскації дочірніх підприємств російських компаній Газпром та Роснефть на своїй території. Такий сценарій у Берліні можуть запустити у тому випадку, якщо Москва, яка вимагає розрахунку за газ в рублях, відмовиться від постачань палива до Європи. Компанії Росії займають серйозні позиції на енергетичному ринку, їх експроприація може вирішити проблеми німецької держави з енергоресурсами на першому етапі.

Як повідомляє Handelsblatt, Берлін цікавиться можливістю конфіскації дочірніх компаній російських Газпрому і Роснєфті. Подібний крок німці можуть зробити, якщо Росія відмовиться від постачань газу до Європи.

Відзначається, що компанія Газпром Німеччина керує великими газовими сховищами на німецькій території. Роснефть Німеччина є оператором нафтопереробного заводу і найважливішим суб'єктом на ринках бензину, дизелі та гасу.

Якщо влада ФРН піде на такий крок, державі вдасться на першому етапі вирішити питання серйозної нестачі енергетичних ресурсів.

Примітно, за даними видання, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек готовий до запуску першого етапу плану в ситуації з блокадою Росією постачань газу до Європи, а в уряді розробляють ще більш серйозні заходи з цього питання у вигляді вилучення і націоналізації дочірніх підприємств енергетичних компаній Росії.

Німецька влада не хоче, щоб енергопостачання масово знецінилося у випадку з проблемами цих компаній, які вкрай важливі для Німеччини.

Підкреслюється, що Берлін виступив проти вимоги Києва сплачувати за газ в рублях і визнав це шантажем. Німецька сторона зазначила, що головне в питанні – дотримання контрактів, у яких оплата зафіксована в євро.

Росія погрожує припинити постачання газу до Європи

Російський президент Володимир Путін 31 березня заявив про підписання указу, згідно з яким продаж газу "недружнім країнам" має здійснюватися в національній валюті – рублях. Він закликав зарубіжні компанії відкрити рахунки в банках РФ. У разі відмови Заходу Росія має намір припинити постачання газу до Європи.

У Німеччині та Франції заявили, що вони не збираються купувати газ у Росії в рублях і назвали таку вимогу неприйнятною.