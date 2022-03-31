УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни

31 березня 2022, 09:48

Якщо Москва хоче переконати в прагненні до результативних перемовин, вона повинна припинити бомбардування мирного населення, сказала Анналена Бербок.

Анналена Бербок
Україна та Росія по-різному бачать питання реалізації гарантій безпеки і нейтралітету - Бербок / Reiters

ФРН повністю підтримує Київ у прихильності до миру і готова надати державі гарантії безпеки після завершення війни Росії проти України. Однак проривів від україно-російських перемовин наразі очікувати не слід. Якщо Москва прагне показати свою готовність до результативного діалогу, вона повинна припинити бомбардування мирного населення. Про це заявила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Як повідомляє Die Zeit, вона розповіла про те, що Німеччина готова стати однією з країн, які забезпечать гарантії безпеки Україні. Але тільки після закінчення бойових дій Москви проти Києва.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (у переліку разом з іншими країнами-гарантами) і надасть гарантії", - сказала Бербок.

За її словами, Берлін "на 100% з Україною" в питанні перемовин щодо завершення війни і реалізації мирних домовленостей. При цьому на даний момент Києву навряд чи можна очікувати просування в перевоминах щодо припинення війни. Сторони по-різному бачать питання гарантій і нейтралітету.

Крім того, дипломатка вкрай скептично ставиться до заяв Москви про зниження інтенсивності бойових дій під Києвом і Черніговом, а також про виведення російських військових підрозділів в цих регіонах.

Як вважає Бербок, Росії довіряти не можна. Росіяни бомблять коридори евакуації, тоді як обіцяли більше цього не робити. Якщо російська сторона прихильна до перемовин, вона повинна припинити бомбардування мирного цивільного населення.

"На жаль, наразі не можна довіряти російському уряду і його заявам. Наприклад, вони обіцяли більше не бомбити коридори евакуації, але це все ще відбувається. Якщо Росія хоче переконати, що перемовини серйозні, бомбардування мирного населення необхідно негайно припинити", - підкреслила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, керівник делегації України на перемовинах з Росією Давид Арахамія 29 березня за підсумками зустрічі з російськими представниками у Стамбулі заявив, що гарантії безпеки українській державі може надати низка країн. Серед них Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада і Туреччина.

viber
війна в Україні новини Німеччини Анналена Бербок війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян Гороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиціГороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиці З елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталіЗ елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталі Чому війна в Україні може тривати до листопадаЧому війна в Україні може тривати до листопада "Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в Україні"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в Україні

Останні новини

09:58

Пенсіонерка впала на коліна і дякувала Богові, що місто звільнили ЗСУ: у мережі з'явилося потужне відео

09:51

Конфлікт Путіна і Шойгу: ЗМІ з'ясували, чому зростає напруга між президентом і Міноборони РФВідео

09:48

"Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни

09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:14

Як Україна стримує Росію від прориву в ЄвропуПогляд

Реклама
08:58

Прем'єр Словенії підтримав передачу Києву систем ПРО С-300

08:36

Можна знести обридлого лідера: в гороскопі Путіна настали найнебезпечніші чотири дніВідео

08:07

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

08:00

Окупанти отримали дозу радіації в Чорнобилі: путінських вояків масово вивозять до Гомеля на лікуванняВідео

07:03

Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

06:41

Окупанти саботують накази, виводять з ладу техніку й збили власний літак - британська розвідкаВідео

06:29

Чому Велика Британія не ризикує надавати Україні гарантії безпеки, як у НАТОПогляд

06:08

Сенатор США розповів про нову стратегію РФ у війні з Україною

06:03

Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

05:31

Українські захисники захопили елітний трофей - новітню модифікацію ЗРК Тор окупантів

05:11

Путіна не повністю інформують про хід війни Росії проти України - Пентагон

04:35

"Свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з БайденомВідео

03:58

Росія хоче встановити "новий світовий порядок" разом з Китаєм - Лавров

03:50

Потап дотепно відповів на погрози з боку РФ: "Шановні шантажисти! Станьте в чергу!"

03:25

Як зняти головний біль напруги, якщо немає таблеток: дієві поради лікаряФото

Реклама
02:59

Арахамія назвав дату нового раунду переговорів з РФ і зустрічі президентів

02:35

Улюблениця Путіна і оперна діва Анна Нетребко засудила війну з Україною

02:31

Розкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен день

02:07

Арахамія розкрив роль Абрамовича на переговарах

01:58

"Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладахФото

01:29

"Заблукав" в Україні: ЗСУ ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ

01:21

Ворог готує новий удар: Зеленський пояснив план РФ з "відведенням" військ від КиєваВідео

00:53

Заграва на все місто: у Харкові ворог потрапив у газопровідВідео

00:51

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:38

Пентагон озброює Україну ударними безпілотниками, Javelin і StingerВідео

00:32

РФ виводить свої війська з Чорнобильської АЕС - Пентагон

00:24

Реабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну

00:22

Шукайте іншу роботу: Зеленський відкликав послів із низки країн

00:11

Ми йдемо в ЄС і отримуємо величезні гроші на відновлення - АрестовичВідео

00:06

Байден не зміг відповісти на питання про готовність США гарантувати безпеку УкраїніВідео

00:05

Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіВідео

30 березня, середа
23:58

Біжать з поля бою цілими ротами: солдати РФ масово відмовляються воювати в Україні

23:57

Налетить похолодання: Україну чекає різка зміна погодиВідео

23:47

Одна з 10 дітей: в чому особливість улюбленої дочки Кадирова

23:41

Перелом у квітні та замах на Зеленського: з'явився несподіваний прогноз про завершення війни

Реклама
23:41

Тривала війна буде за межами України: астролог розповіла, коли війська РФ вийдуть з країни

23:29

Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

23:11

13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у ПольщіВідео

23:10

Позиція американських військ повинна змінитися - генерал США в Європі

23:01

67-річний Брюс Вілліс завершив кінокар'єру через невиліковну хворобу

22:52

Верещук висловилася про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

22:47

На Донбасі ЗСУ "перемололи" 200 рашистів, знищили 40 бронемашин РФВідео

22:46

Там дуже багато вибухівки: у МВС назвали найнебезпечніші райони Києва

22:30

Російські загарбники відкрили вогонь по Дніпру: з'явилися перші подробиці

22:12

Як побороти стрес і тривогу - відповідь неврологаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти