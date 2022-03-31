"Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни

Україна та Росія по-різному бачать питання реалізації гарантій безпеки і нейтралітету - Бербок / Reiters

ФРН повністю підтримує Київ у прихильності до миру і готова надати державі гарантії безпеки після завершення війни Росії проти України. Однак проривів від україно-російських перемовин наразі очікувати не слід. Якщо Москва прагне показати свою готовність до результативного діалогу, вона повинна припинити бомбардування мирного населення. Про це заявила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Як повідомляє Die Zeit, вона розповіла про те, що Німеччина готова стати однією з країн, які забезпечать гарантії безпеки Україні. Але тільки після закінчення бойових дій Москви проти Києва.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (у переліку разом з іншими країнами-гарантами) і надасть гарантії", - сказала Бербок.

За її словами, Берлін "на 100% з Україною" в питанні перемовин щодо завершення війни і реалізації мирних домовленостей. При цьому на даний момент Києву навряд чи можна очікувати просування в перевоминах щодо припинення війни. Сторони по-різному бачать питання гарантій і нейтралітету.

Крім того, дипломатка вкрай скептично ставиться до заяв Москви про зниження інтенсивності бойових дій під Києвом і Черніговом, а також про виведення російських військових підрозділів в цих регіонах.

Як вважає Бербок, Росії довіряти не можна. Росіяни бомблять коридори евакуації, тоді як обіцяли більше цього не робити. Якщо російська сторона прихильна до перемовин, вона повинна припинити бомбардування мирного цивільного населення.

"На жаль, наразі не можна довіряти російському уряду і його заявам. Наприклад, вони обіцяли більше не бомбити коридори евакуації, але це все ще відбувається. Якщо Росія хоче переконати, що перемовини серйозні, бомбардування мирного населення необхідно негайно припинити", - підкреслила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, керівник делегації України на перемовинах з Росією Давид Арахамія 29 березня за підсумками зустрічі з російськими представниками у Стамбулі заявив, що гарантії безпеки українській державі може надати низка країн. Серед них Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада і Туреччина.