'За дітей Одеси': ЗСУ скинули велику бомбу на військовий об'єкт окупантів

Українські пілоти вдарили авіабомбою по росіянах на окупованій території Херсонської області.

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ЗСУ вдарили по російських окупантах на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти жорстоко атакували житловий будинок в Одесі та вбили 12 людей, серед яких 5 - діти. Наші захисники мстять ворогу. Українські сили завдали потужного удару по об'єкту росіян. Відео, яке опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уже розлетілося в Мережі.

Українські пілоти скинули керовану авіабомбу на російський військовий об'єкт, який розташований на окупованій території Херсонської області.

"4 березня 2024 року. Окупована Херсонська область. Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, росіяни", - написав Олещук. відео дня

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно момент удару по об'єкту. Там був потужний вибух, у повітря піднявся величезний стовп вогню і диму. Українські сили запустили по окупантах бомбу, на якій була написана фраза: "За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги".

Дивіться відео удару по окупантах на окупованій Херсонщині:

ЗСУ вдарили по російських окупантах на Херсонщині / фото: скріншот

Удар РФ по будинку в Одесі 2 березня - що відомо

Нагадаємо, що вночі на 2 березня Росія здійснила удар по багатоповерхівці в Одесі. Загинули та постраждали люди. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси потрапив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що рятувальники уже понад добу проводять пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в будинок. Гуменюк зазначила, що наразі експерти аналізують ситуацію та оцінюють збитки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу у зв'язку з ударом по Одесі.

Увечері 3 березня рятувальники закінчили пошукові роботи. Останніми з-під завалів дістали тіла брата і сестри - 10-річного Сергія та 8-річної Злати. Тіла їхніх батьків і 7-місячної сестрички були знайдені вранці того дня.

Російські окупанти вбили 12 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Колаж Главреда

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