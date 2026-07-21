Помер український артист і танцюрист, який виступав на "Євробаченні", де його країна здобула перемогу

Руслана повідомила про смерть професійного артиста та близького друга.

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Помер популярний український артист / Колаж Главред, фото instagram.com/ruslana.lyzhychko

Коротко:

Що сталося з танцюристом

Хто повідомив про втрату

Сьогодні стало відомо, що помер популярний український артист і танцюрист, який разом із Русланою представляв Україну на Євробаченні, Олександр Гарбарчук.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила співачка Руслана.

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"Сьогодні вночі не стало мого найближчого друга. І це момент, який дуже важко пережити. Від нас пішов наш Саша Гарбарчук. Жодне слово не здатне описати, що він для мене означає", - написала вона.

Помер танцюрист і артист Олександр Гарбарчук / Фото Instagram/ruslana.lyzhychko

За її словами, разом із Сашею вони об’їздили весь світ. "З яким ми дали сотні, якщо не тисячі концертів, який стояв зі мною на сцені Євробачення. Справжній, безмежний, веселий, щирий, талановитий, патріотичний, енергійний, натхненний – таким він був і таким назавжди залишиться в наших серцях. Біль такий великий, що зараз важко навіть дихати.Я співчуваю дружині Наді, дітям, братові та всій родині", - додала Руслана.

Помер танцюрист і артист Олександр Гарбарчук / Фото Instagram/ruslana.lyzhychko

Артист хворів на рак шлунка, з яким боровся протягом кількох років. Сумну новину також повідомила співачка та телеведуча Лілія Ваврін у Facebook.

Олександр Гарбарчук був солістом балету "Життя". Саме цей колектив разом із Русланою у 2004 році представляв Україну на "Євробаченні" у Стамбулі з легендарним номером "Дикі танці", який приніс країні першу перемогу в історії конкурсу.

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Про особу: Руслана Лижичко Руслана Лижичко або просто Руслана - українська співачка, музичний продюсер, авторка та виконавиця. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу "Євробачення-2004".

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