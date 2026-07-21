"Його любили всі!": на фронті загинув відомий український актор

На війні загинув 45-річний артист і захисник Євген Бушмакін.

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На війні загинув Євген Бушмакін / колаж: Главред, фото: instagram.com/elen_kovalska

Коротко:

Євгенія мобілізували на вулиці біля його будинку

Євген Бушмакін служив у штурмовій бригаді

На війні загинув 45-річний український актор і захисник Євген Бушмакін, відомий за фільмом "Герой мого часу".

Про це повідомила режисерка Тоня Ноябрьова.

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За її словами, Євгенія мобілізували на вулиці біля його будинку. Він служив у штурмовій бригаді.

"Він не вмів воювати. Він любив людей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом", - написала режисерка.

Вдова актора, Олена Бушмакіна, уточнила в Instagram, що її чоловіка "вбила Росія" 18 липня.

"Сьогодні я отримала офіційне повідомлення від ТЦК. Женя загинув як військовий. Хоча військовим він не був. Ні за покликанням, ні за бажанням, ні за світоглядом. Він був звичайною людиною, яка, як і тисячі наших чоловіків, була змушена одягнути військову форму", - написала Олена Бушмакіна.

Вона зазначила, що Євген був художником і талановитою людиною.

Вдова додала: "Він так бачив те, чого не бачили інші! Неймовірно добрий і люблячий… Я знаю, що його любили всі! Немає таких людей, яких люблять усі, а його - любили".

"Так, Женю вбила Росія, але не вберегла його українська армія. Його мобілізували наприкінці квітня, а наприкінці липня він загинув. Три місяці. Він намагався знайти собі місце за фахом. Не встиг…", - підсумувала Олена Бушмакіна.

За словами дружини, Євген був добрим і люблячим чоловіком.

"Мені боляче це писати, я не можу повірити, що це сталося. Він - моє велике кохання, я зараз переживаю невимовний біль. У нас залишився син. У мене залишився наш син! Він такий схожий на свого тата", - додає вона.

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Про особу: Євген Бушмакін Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року в Полтаві. У 2005 році він закінчив режисерський факультет Київського національного інституту культури та мистецтв за спеціальністю "режисер, викладач". Актор виконав головну роль у фільмі "День незалежності" (2012) - короткометражній трагікомедії режисерки Тоні Ноябревої, для якої ця робота стала дебютом у кіно. Також Євген зіграв головну роль у повнометражному дебюті Ноябревої - фільмі "Герой мого часу" (2018). За цю стрічку актор був номінований на премію "Золота дзига".

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